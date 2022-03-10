Başkan Erdoğan eşinin 23 yerinden bıçakladığı Özlem Ağ’ı aradı: Sürecin peşindeyim, bu millet bize emanettir

"EY HÂKİM SEN NASIL OLUYOR BÖYLE BİRİSİNİ SERBEST BIRAKIYORSUN?"

Erdoğan konuşmasında, "Meğerse 3 aydan sonra serbest bırakmışlar adamı. Hemen aradık, araştırdık, hamdolsun tekrar bu adi herifi içeri almışlar. Bu sürecin peşindeyim. Bu millet bize emanettir ve milletimizin bu emanetini bizim ortada bırakmamız mümkün değildir. Düşünün 23 yerden bıçaklıyor. Ey hâkim sen nasıl oluyor böyle birisini serbest bırakıyorsun? Sonuna kadar takip edeceğiz" dedi.