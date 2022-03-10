Başkan Erdoğan eşinin 23 yerinden bıçakladığı Özlem Ağ’ı aradı: Sürecin peşindeyim, bu millet bize emanettir
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'ta kocası tarafından 23 yerinden bıçaklanan Özlem Ağ'ı arayarak yanında olduğunu gösterdi. Özlem Ağ (30),
"Her zaman yanımızda olacağını söyledi. Bize moral oldu" dedi.
Giriş Tarihi: 10.03.2022
08:59
Tokat'ta, geçen sene boşanma sürecinde olduğu 30 yaşındaki eşi Özlem Ağ'ı 23 yerinden bıçaklayan Samet Ağ, kısa süre sonra serbest kalmış, gelen tepkilerin ardından tutuklanmıştı.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yaptığı açıklamada sanığı serbest bırakan hakime tepki göstermişti. Erdoğan, aynı zamanda Özlem Ağ'ı telefonla arayıp desteğini gösterdi. Başkan Erdoğan'ın telefonuyla büyük moral bulan Özlem Ağ ve babası Mehmet Demirel, konuştu.
3 AY SONRA SERBEST BIRAKILMIŞTI
Tokat merkeze bağlı Mülk Köyü'nde 1 Nisan 2021 tarihinde boşanma aşamasındaki eşi Samet Ağ tarafından 23 yerinden bıçaklanan Özlem Ağ ile babası Mehmet Demirel uzun süre hastanede tedavi gördü. Tutuklanan Samet Ağ ise 3 ay sonra serbest bırakılmış, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tekrar tutuklanmıştı.
BAŞKAN ERDOĞAN SERT BİR DİLLE ELEŞTİRDİ
Külliye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın muhtarlarla bir araya gelen Başkan Erdoğan, Tokat'ta yaşanan olaya değinerek Samet Ağ'ın 3 ay tutuklu kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını sert bir dille eleştirdi.
"EY HÂKİM SEN NASIL OLUYOR BÖYLE BİRİSİNİ SERBEST BIRAKIYORSUN?"
Erdoğan konuşmasında,
"Meğerse 3 aydan sonra serbest bırakmışlar adamı. Hemen aradık, araştırdık, hamdolsun tekrar bu adi herifi içeri almışlar. Bu sürecin peşindeyim. Bu millet bize emanettir ve milletimizin bu emanetini bizim ortada bırakmamız mümkün değildir. Düşünün 23 yerden bıçaklıyor. Ey hâkim sen nasıl oluyor böyle birisini serbest bırakıyorsun? Sonuna kadar takip edeceğiz" dedi.