Başındaki şişlikten bakın ne çıktı 👩‍⚕️ Sokağa şapka ile çıkıyordu | Operasyonu gerçekleştiren doktor bile şaştı kaldı

Dr. Sandra Lee dünyada yaptığı sıra dışı cerrahi operasyonlarıyla adından söz ettiriyor. Operasyonlarını sosyal medya platformunda paylaşarak milyonlarca takipçiye ulaşan Sandra Lee yine ilginç bir operasyona imza attı. Başındaki şişlik nedeniyle şapka ile sokağa çıkan Michael normal bir yaşantı yaşamak için Doktor Sandra Lee'nin kapısını çaldı.

Giriş Tarihi: 12.03.2023 08:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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