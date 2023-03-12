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Haberler Galeri Başındaki şişlikten bakın ne çıktı 👩‍⚕️ Sokağa şapka ile çıkıyordu | Operasyonu gerçekleştiren doktor bile şaştı kaldı

Başındaki şişlikten bakın ne çıktı 👩‍⚕️ Sokağa şapka ile çıkıyordu | Operasyonu gerçekleştiren doktor bile şaştı kaldı

Dr. Sandra Lee dünyada yaptığı sıra dışı cerrahi operasyonlarıyla adından söz ettiriyor. Operasyonlarını sosyal medya platformunda paylaşarak milyonlarca takipçiye ulaşan Sandra Lee yine ilginç bir operasyona imza attı. Başındaki şişlik nedeniyle şapka ile sokağa çıkan Michael normal bir yaşantı yaşamak için Doktor Sandra Lee'nin kapısını çaldı.

Giriş Tarihi: 12.03.2023 08:03
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Başındaki şişlikten bakın ne çıktı 👩‍⚕️ Sokağa şapka ile çıkıyordu | Operasyonu gerçekleştiren doktor bile şaştı kaldı

Yaptığı operasyonlarla adından söz ettiren ve sosyal paylaşım sitesi YouTube'da fenomen olan Doktor Sandra Lee yine herkesi şaşırtan bir operasyona imza attı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başındaki şişlikten bakın ne çıktı 👩‍⚕️ Sokağa şapka ile çıkıyordu | Operasyonu gerçekleştiren doktor bile şaştı kaldı

Başında bulunan bir şişlik yüzünden kendisine gelen bir hastasının operasyon görüntülerini paylaşan Sandra Lee'nin bu videosu kısa sürede milyonlarca kez izlendi. İşte o görüntüler...

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Başındaki şişlikten bakın ne çıktı 👩‍⚕️ Sokağa şapka ile çıkıyordu | Operasyonu gerçekleştiren doktor bile şaştı kaldı
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Başındaki şişlikten bakın ne çıktı 👩‍⚕️ Sokağa şapka ile çıkıyordu | Operasyonu gerçekleştiren doktor bile şaştı kaldı
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Başındaki şişlikten bakın ne çıktı 👩‍⚕️ Sokağa şapka ile çıkıyordu | Operasyonu gerçekleştiren doktor bile şaştı kaldı