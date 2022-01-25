İstanbullunun kabus gecesi! 15 saattir yolda kalan vatandaş: Su ve bisküvi ile duruyorum

Dün itibariyle İstanbul'da etkili olan kar yağışı kentin pek çok noktasında hayatı durma seviyesine getirdi. İBB'nin yetersiz çalışmalarının da etkisiyle vatandaş tam manasıyla eziyet çekti. Bağcılar, Basın Ekspres Yolu,TEM Otoyolu ve İSTOÇ mevkiinde yoğun kar yağışı sebebiyle onlarca araç yolda mahsur kaldı. Yolda kalan vatandaşlar gece boyu yaşadıklarını, "Dün akşam 17.00'den beri yoldayız. Kış lastiği takmayan insanlar yüzünden bunca insan o kadar süredir bekliyor. Saat şu an 08.28. İşten eve gidecektim Esenyurt'a maalesef gidemiyorum" ifadeleriyle anlattı. Yaşadığı kabus geceye isyan eden başka bir vatandaş ise "Tuvalete bile gidemedim" dedi.