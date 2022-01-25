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Haberler Galeri İstanbullunun kabus gecesi! 15 saattir yolda kalan vatandaş: Su ve bisküvi ile duruyorum

İstanbullunun kabus gecesi! 15 saattir yolda kalan vatandaş: Su ve bisküvi ile duruyorum

Dün itibariyle İstanbul'da etkili olan kar yağışı kentin pek çok noktasında hayatı durma seviyesine getirdi. İBB'nin yetersiz çalışmalarının da etkisiyle vatandaş tam manasıyla eziyet çekti. Bağcılar, Basın Ekspres Yolu,TEM Otoyolu ve İSTOÇ mevkiinde yoğun kar yağışı sebebiyle onlarca araç yolda mahsur kaldı. Yolda kalan vatandaşlar gece boyu yaşadıklarını, "Dün akşam 17.00'den beri yoldayız. Kış lastiği takmayan insanlar yüzünden bunca insan o kadar süredir bekliyor. Saat şu an 08.28. İşten eve gidecektim Esenyurt'a maalesef gidemiyorum" ifadeleriyle anlattı. Yaşadığı kabus geceye isyan eden başka bir vatandaş ise "Tuvalete bile gidemedim" dedi.

Giriş Tarihi: 25.01.2022 12:16 Güncelleme Tarihi: 25.01.2022 12:35
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İstanbullunun kabus gecesi! 15 saattir yolda kalan vatandaş: Su ve bisküvi ile duruyorum

Dün akşam saatlerinde İstanbul'un genelinde kar yağışı oldukça etkili oldu. Kentin bir takım noktalarında araçlar mahsur kaldı.

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İstanbullunun kabus gecesi! 15 saattir yolda kalan vatandaş: Su ve bisküvi ile duruyorum

Trafik durunca bir takım sürücüler araçlarını yol kenarlarına bırakarak yollarına yaya olarak devam etti.

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İstanbullunun kabus gecesi! 15 saattir yolda kalan vatandaş: Su ve bisküvi ile duruyorum

Bazıları da geceyi arabalarında geçirdi. Basın Ekspres Yolu'ndaki bazı güzergahlar trafiğe kapatıldı.

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İstanbullunun kabus gecesi! 15 saattir yolda kalan vatandaş: Su ve bisküvi ile duruyorum

Başakşehir istikametinde kalan bazı araç sürücüleri ters istikamete dönerek yoldan çıkmaya çalıştı.

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İstanbullunun kabus gecesi! 15 saattir yolda kalan vatandaş: Su ve bisküvi ile duruyorum

ARAÇLAR BUZ ÜZERİNDE KAYIYOR
Araçların geçmesi için Bakırköy istikametindeki bariyerler kaldırıldı.