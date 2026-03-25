Başıboş köpekler dehşet saçtı! 6 yaşındaki Şirin'e saldırdılar

"ÇOCUKLARIMIZI TEK BAŞINA EVDEN ÇIKARAMIYORUZ"

Olayın ardından konuşan baba Musab Alsuleiman, "Kızımın saat 16.40 sıralarında okuldan servisle dönüşü oluyor. Ben de her gün onu karşılamaya gidiyorum. Kızım caddenin başında servisten indikten sonra sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Ona yetişmeye çalışıyordum, kızımın yerde olduğunu gördüm. Yüzü komple kan olmuştu. 4-5 tane köpek bana da saldırdı, taş atarak kendimizi kurtardık. Kendi motosikletimle hemen Başakşehir Çam Sakura Hastanesi'ne götürdüm. Yapılması gereken şeyleri yaptırdık, sonra geldik. Doktorlar 'Kuduz' ihtimaline karşı iğne yaptılar. Burada köpekler dolu, ne zaman gelirsem var. Köpeklerin toplatılıp barınağa götürülmesini tercih ederiz. Çok köpek var çünkü salıyorlar. Kim köpek sahiplendiyse buraya gelip salıyor. Burası boş bir arazi olduğu için herkes buraya köpek bırakıyor. Çocuklarımızı tek başına evden çıkaramıyoruz, böyle bir hale geldik" ifadelerini kullandı.