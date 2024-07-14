Başıboş hayvanlarla ilgili yasa teklifinde dikkat çeken tablo! AK Parti verileri paylaştı: 6 yılda 67 bin popülasyon
AK Parti tarafından üzerinde uzun süredir çalışılan sokak köpekleri sorununun çözümü için hazırlanan yasa teklifi Meclis'e sunuldu. Teklifte bir çift hayvanın çoğalarak 6 yıl gibi kısa bir süre içerisinde 67 bin köpeklik bir popülasyon oluşturabileceğine dikkat çekildi. İşte detaylar...
Giriş: 14.07.2024
07:54
Güncelleme: 14.07.2024
07:55
AK Parti'nin sokak köpekleri sorununun çözümü için hazırladığı yasa teklifinin gerekçesinde önemli veriler yer aldı. En dikkat çekicisi ise bir çift hayvanın çoğalarak 6 yılda 67 bin köpeklik bir popülasyon oluşturma potansiyelinin vurgulanması oldu.
AK Parti'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu yasa teklifinin gerekçesindeki çarpıcı bilgilerden bazıları şöyle:
6 YILDA 67 BİN Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre bir bölgede bulunan bir dişi ve erkek köpek birinci yılın sonunda 16 yavru, ikinci yılın sonunda 128 yavru, üçüncü yılın sonunda 512 yavru, dördüncü yılın sonunda bin 48 yavru, beşinci yılın sonunda 12 bin 288 yavru ve altıncı yılın sonunda 67 bin hayvandan oluşan bir popülasyona ulaşabiliyor.
Elbette her doğan köpek yaşayamayabilir ancak üreme hızının anlaşılabilmesi için bu örnek önemlidir. Köpek popülasyonu doğrusal değil üstel olarak artmaktadır.
4 MİLYON KÖPEK Valiliklerce yapılan bildirime göre yaklaşık 2 milyon sahipsiz köpek olduğu ifade edilse de hayvanların yıl içerisinde 1-2 defa doğum yapabilmeleri ve her defasında ortalama 6-8 arasında yavru doğurmaları sebebiyle sahipsiz köpek popülasyonunun yaklaşık 4 milyon olduğu tahmin ediliyor.