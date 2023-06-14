Başakşehir'de İETT otobüsü bağlantı yoluna düştü

CHP'li İBB yönetimindeki İETT faciasına bir yenisi daha eklendi. İstanbul Başakşehir'de karşı şeride geçip bariyerlere çarparak bağlantı yoluna düşen İETT otobüsünün sürücüsü yaralandı. Olay yerindeki vatandaşlardan Mustafa Aslantürk, İstanbul'da İETT şoförlerinin kurallara uymadığını ve çok hızlı araç kullandığını ifade etti.