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Başakşehir'de İETT otobüsü bağlantı yoluna düştü

CHP'li İBB yönetimindeki İETT faciasına bir yenisi daha eklendi. İstanbul Başakşehir'de karşı şeride geçip bariyerlere çarparak bağlantı yoluna düşen İETT otobüsünün sürücüsü yaralandı. Olay yerindeki vatandaşlardan Mustafa Aslantürk, İstanbul'da İETT şoförlerinin kurallara uymadığını ve çok hızlı araç kullandığını ifade etti.

AA
Giriş Tarihi: 14.06.2023 23:30 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 23:52
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Başakşehir’de İETT otobüsü bağlantı yoluna düştü

Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda İkitelli istikametine giden boş İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti.

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Başakşehir’de İETT otobüsü bağlantı yoluna düştü

YAKLAŞIK 10 METRE

Yol kenarındaki bariyerlere çarpan otobüs, yaklaşık 10 metre aşağıdaki bağlantı yoluna düştü.

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Başakşehir’de İETT otobüsü bağlantı yoluna düştü

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Başakşehir’de İETT otobüsü bağlantı yoluna düştü

Kazada yaralanan sürücü, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Başakşehir’de İETT otobüsü bağlantı yoluna düştü

Otobüsün düştüğü bağlantı yolu trafiğe kapandı.