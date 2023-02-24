Başak burcunun etkisine hazır olun! DOLUNAY 2023 ne zaman? Mart ayı dolunay/yeni ay ne zaman, hangi tarihte? Hangi burcu nasıl etkileyecek?

Mart ayında gerçekleşecek olan yeni ay ve dolunay tarihleri araştırılmaya başlandı. Burçlara etkisi özellikle merak edilen dolunay ile birlikte burçlar başak burcunun etkisinin altına girecek. Yay, Aslan, Akrep, Koç gibi burçlar nasıl etkilecek? Mart dolunayının burçlara etkisi ne olacak?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 24.02.2023 15:56 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 15:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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