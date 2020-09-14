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15 Eylül 2020, Salı
Haberler Galeri Bartın'da uyuşturdukları köpekleri ormanlık alana attılar
Bartın'da uyuşturdukları köpekleri ormanlık alana attılar
Bartın'da kimliği belirsiz kişilerce uyuşturulan yaklaşık 20 köpek, gece karanlığında ormanlık alana terk edildi. Durumu ağır köpekler veteriner hekim tarafından tedavi edildi.
Giriş Tarihi: 14.09.2020 23:35 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 23:36