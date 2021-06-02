Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin yüzde 75'i tamam! İşte son görüntüsü

TEMELİ 11 AY ÖNCE CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN ATILMIŞTI

Levent Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan caminin temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 Temmuz 2020 tarihinde atılmıştı. O tarihten bu yana camideki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda caminin kaba inşatının yüzde 75'in tamamlandığı öğrenildi.