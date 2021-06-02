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Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin yüzde 75'i tamam! İşte son görüntüsü

Levent'te yapımına 11 ay önce başlanan 20 bin kişi kapasiteli Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kaba inşaatın yüzde 75'i tamamlandı. Betonarme inşaatta son aşama olan caminin 44 metre yüksekliğindeki ana kubbesinin inşasıda kullanılacak dev iskelenin yapımı bitti. Yapımı devam eden cami havadan da fotoğraflandı.

Giriş Tarihi: 02.06.2021 10:59 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 12:16
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Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin yüzde 75'i tamam! İşte son görüntüsü

Depreme dayanıklı olarak yapılan caminin olası İstanbul depreminde kapalı alanlarıyla on binlerce kişiye ev sahipliği yapabileceği belirtildi. Caminin 2022 yılında açılması planlanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin yüzde 75'i tamam! İşte son görüntüsü

TEMELİ 11 AY ÖNCE CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN ATILMIŞTI
Levent Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan caminin temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 Temmuz 2020 tarihinde atılmıştı. O tarihten bu yana camideki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda caminin kaba inşatının yüzde 75'in tamamlandığı öğrenildi.

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Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin yüzde 75'i tamam! İşte son görüntüsü

DEV İSKELE 2 AYDA KURULDU
Betonarme inşaatın son aşamalarından biri olan caminin 24 metre çapında ve 44 metre yüksekliğindeki ana kubbenin yapılabilmesi için gerekli olan dev iskelenin yapımı tamamlandı.

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Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin yüzde 75'i tamam! İşte son görüntüsü

Caminin iç kısmının tamamını kaplayan iskelenin kurulmasının yaklaşık 2 ay sürdüğü öğrenildi. Önümüzdeki günlerde kubbenin yapımına başlanacağı belirtildi. Dev kubbenin betonarme bölümünün yapımının yaklaşık 50 gün sürmesi planlanıyor.

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Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin yüzde 75'i tamam! İşte son görüntüsü

DEPREMDE ON BİNLERCE KİŞİYE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
Barbaros Hayrettin Paşa Cami projesinin İstanbul için öngörülen deprem katsayısının üzerindeki bir değer dikkate alınarak hazırlandığı öğrenildi. Olası büyük İstanbul depreminde caminin kapalı ve açık alanlarıyla deprem toplanma alanı olarak kullanılacağı on binlerce kişiye ev sahipliği yapacağı belirtildi.