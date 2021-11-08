Baran Sarıbacak'tan son nefesinde acı sözler! Apartmandaki eğlence kanlı bitmişti

İzmir'de eğlenmek için bir araya geldiği arkadaş ortamında bıçaklanarak öldürülen 23 yaşındaki Baran Sarıbacak cinayeti ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Çocukluk arkadaşını 8 kez bıçaklayarak öldürdüğü için tutuklanan Hasan Akercan'ın olayın ardından hiçbir şey olmamış gibi müzik dinlemeye devam ettiği öğrenildi.