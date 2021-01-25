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Barajların doluluk oranı İstanbul | Elmalı Barajı havadan görüntülendi

İstanbul baraj doluluk oranları 2021 | Megakent İstanbul'un genelinde etkili olan kar yağışının ardından havaların ısınmasıyla birlikte erimeye başlayan kardan oluşan sular, barajları doldurmaya başladı. Aralık ayında doluluk oranı yüzde 23 seviyelerine düşen Elma barajı, Ocak ayının sonunda yüzde 36 seviyelerine yükseldi.

Giriş Tarihi: 25.01.2021 10:56 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021 10:56
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Barajların doluluk oranı İstanbul | Elmalı Barajı havadan görüntülendi

İstanbul'da kurak geçen sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında büyük düşüşler yaşanmıştı.

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Barajların doluluk oranı İstanbul | Elmalı Barajı havadan görüntülendi

2020 yılının Mayıs ayında toplam doluluk oranı 66.58'e çıkmışken aynı yıl Aralık ayında yüzde 22.32 olarak kayıtlara geçmişti.

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Barajların doluluk oranı İstanbul | Elmalı Barajı havadan görüntülendi

İstanbul'da etkili olan soğuk hava dalgasıyla birlikte gelen yoğun kar yağışları, barajları olumlu yönde etkiledi.

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Barajların doluluk oranı İstanbul | Elmalı Barajı havadan görüntülendi

Karların erimesiyle İstanbul'un barajlarında doluluk oranlarında yükselme yaşandı yaşandı.

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Barajların doluluk oranı İstanbul | Elmalı Barajı havadan görüntülendi

Ocak ayının sonunda İstanbul barajlarında toplam doluluk oranı yüzde 32.38 seviyesine yükselirken, Elmalı Barajı ise, yüzde 23 seviyesinden yüzde 36 seviyelerine ulaştı.