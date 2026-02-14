Bankalara "limit" freni! Cebinizi koruyan düzenleme pazartesi yürürlükte

Milyonlarca kredi kartı kullanıcısını ilgilendiren yeni düzenleme pazartesi günü yürürlüğe giriyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından hayata geçirilen adımla kredi kartı limitleri yeniden tanımlanacak, kontrolsüz limit artışlarının önüne geçilecek ve siber dolandırıcılığa karşı ek güvenlik sağlanacak. Uzmanlar, düzenlemenin hem finansal disiplini güçlendireceğini hem de vatandaşları borç sarmalından koruyacağını belirtiyor.

Milyonlarca kredi kartı kullanıcısını yakından ilgilendiren yeni düzenleme için geri sayım başladı. Pazartesi gününden itibaren hayata geçecek olan düzenlemeyle birlikte kredi kartı limitleri yeniden tanımlanırken, kontrolsüz limit artışlarının önüne geçilmesi ve siber güvenliğin artırılması hedefleniyor. YENİ KREDİ KARTI LİMİTLERİ NASIL BELİRLENECEK? Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından atılan bu adım, hem finansal istikrarı korumayı hem de tüketicileri borç sarmalından kurtarmayı amaçlıyor.

HARCAMA KONTROLÜ VE FİNANSAL DİSİPLİN Kredi kartı limitlerindeki değişikliğin temel nedenlerini sıralayan Bilişim Uzmanı Osman Demircan, "Olmayan parayı harcamak aslında hepimiz için çok kolay. BDDK'nın aldığı bu önlemin aslında temel nedeni, kazancımızın üstünde harcama yapıp bu paraları ödeyememek ve üzerine faizler binerek bu hesapların çok fazla şişiyor olmasıdır" ifadelerini kullandı. Bankaların kontrolsüz limit artışlarına dikkat çeken Demircan, harcamaların kontrol altında tutulmasından öte, kazanıldığı kadar para harcanabilmesinin bu düzenlemenin merkezinde yer aldığını sözlerine ekledi.

SİBER DOLANDIRICILARA KARŞI LİMİT ÖNLEMİ Düzenlemenin sadece ekonomik değil, aynı zamanda ciddi bir güvenlik boyutu olduğunu vurgulayan Osman Demircan, "Kullanmadığınız, örneğin 1 milyon liralık bir kredi kartı limitine sahipsiniz ve ayda ortalama 100-200 bin lira harcıyorsunuz. Kalan 800 bin liraya aslında hiç dokunmuyorsunuz ancak ufak bir dolandırıcılıkla tüm kart limitiniz boşaltılabiliyor. Bu limitlerin düşürülmesi, dolandırıcılık vakalarında vatandaşın canının yanmasını engelleyecek harika bir önlem" sözleriyle siber tehditlere karşı uyarılarda bulundu. Sanal kart kullanımının henüz tam oturmadığı Türkiye'de, yüksek ve atıl limitlerin dolandırıcıların iştahını kabarttığını belirten Demircan, bu hamleyle ek bir güvenlik kalkanı oluşturulduğunu dile getirdi.

LİMİTLER NASIL DÜŞÜRÜLECEK? Düzenlemenin teknik detaylarına ilişkin bilgiler paylaşan Demircan, "Limitler aslında çok büyük oranlarda düşmüyor. Örneğin 600 bin liralık bir kart limitinizin olduğu ve bunun 400 bin lirasını harcadığınız bir senaryoda, artan o 200 bin lira yüzde 50 oranında düşürülüyor. Bu durum 750 bin liraya kadar olan kartlar için geçerli. 750 bin lira ve üstünde ise kullanılmayan limitin yüzde 80 oranında düşürülmesi söz konusu" ifadeleriyle yeni hesaplama yöntemini aktardı. Eğitim ve sağlık gibi düzenli ve zorunlu harcamalar için ise bankaların ve BDDK'nın farklı limit özelliklerine sahip kart çalışmaları yürüttüğünü belirtti.