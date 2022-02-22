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Balkanların Nostradamus'u Baba Vanga Rusya’nın işgalini yıllar önce bilmiş! Vladimir’i işaret etmiş

Daha önce 11 Eylül saldırılarını ve Brexit sürecini yıllar önce tahmin eden "Balkanların Nostradamus'u" olarak da bilinen Bulgar kahin Baba Vanga'nın sözleri sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Küçük yaşta görme yetisini kaybettiği günden beri kehanetleriyle bazı bölgelerde bir efsane statüsüne erişen Baba Vanga'nın Rusya ile ilgili öngörüleri gündem oldu.

Giriş Tarihi: 22.02.2022 13:16 Güncelleme Tarihi: 22.02.2022 14:14
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Balkanların Nostradamus’u Baba Vanga Rusya’nın işgalini yıllar önce bilmiş! Vladimir’i işaret etmiş

Baba Vanga'nın 1979'da yaptığı bir kehanet herkesi şaşkına çevirdi. Vanga, 1979'da Rus yazar Valentin Sidorov ile buluştu Vanga'nın Rus yazar Valentin Sidorov'la buluşmasında Vanga'nın 'Rusya'yı kimse durduramayacak, dünyanın tek süper gücü ve efendisi Rusya olacak' dediği iddia edildi.

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Balkanların Nostradamus’u Baba Vanga Rusya’nın işgalini yıllar önce bilmiş! Vladimir’i işaret etmiş

Vanga, 'Her şey buz gibi çözülecek geriye sadece el değmemiş olarak Vladimir'in ihtişamı, Rusya'nın ihtişamı kalacak' derken burada kastettiği kişinin Vladimir Putin olduğu iddia ediliyor.

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Balkanların Nostradamus’u Baba Vanga Rusya’nın işgalini yıllar önce bilmiş! Vladimir’i işaret etmiş

Baba Vanga'nın, "Birçok kurban verilecek. Kimse Rusya'yı durduramayacak. Herkes ondan uzaklaşacak ve yolundan çekilecek. Fakat aynı zamanda Dünya'nın lordu olacak" dediğini aktaran İngiliz basını, Putin'in Dünya liderliğine oynayacağını iddia etti.

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Balkanların Nostradamus’u Baba Vanga Rusya’nın işgalini yıllar önce bilmiş! Vladimir’i işaret etmiş

"VLADİMİR'İN ŞANI KALACAK"

İngiliz basını başta olmak üzere birçok medya kuruluşunda 2018 yılında Baba Vanga'nın kehanetleri ortaya çıkmış ve ünlü kahinin 1979'da Rusya'nın güçleneceğini söylediği iddiası gündem olmuştu.

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Balkanların Nostradamus’u Baba Vanga Rusya’nın işgalini yıllar önce bilmiş! Vladimir’i işaret etmiş

Medyada yer alan haberlerde Baba Vanga, "Her şey eriyip gidecek, sadece Vladimir'in şanı, Rusya'nın şanı kalacak. Rusya sadece ayakta kalmayacak, Dünya'yı da domine edecek" demişti.