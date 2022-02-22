Balkanların Nostradamus'u Baba Vanga Rusya’nın işgalini yıllar önce bilmiş! Vladimir’i işaret etmiş

Daha önce 11 Eylül saldırılarını ve Brexit sürecini yıllar önce tahmin eden "Balkanların Nostradamus'u" olarak da bilinen Bulgar kahin Baba Vanga'nın sözleri sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Küçük yaşta görme yetisini kaybettiği günden beri kehanetleriyle bazı bölgelerde bir efsane statüsüne erişen Baba Vanga'nın Rusya ile ilgili öngörüleri gündem oldu.

Giriş Tarihi: 22.02.2022 13:16 Güncelleme Tarihi: 22.02.2022 14:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL