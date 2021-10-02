Balık tezgahlarının bereketi arttı! Balık fiyatları nasıl? Hamsi ne kadar? Fiyatlar düşecek mi? "Denizlerin canavarı" etkisi

Av yasağı sonrası tezgahları dolduran palamutlar, şimdi yerini hamsiye bıraktı. Peki balık tezgahlarında fiyatlar nasıl? Hamsinin kilosu kaç lira? İstavrit ne kadar? Palamut kaç TL? Lüferin fiyatı ne? Balık fiyatları düşer mi? A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik detayları aktardı.