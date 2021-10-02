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Haberler Galeri Balık tezgahlarının bereketi arttı! Balık fiyatları nasıl? Hamsi ne kadar? Fiyatlar düşecek mi? "Denizlerin canavarı" etkisi

Balık tezgahlarının bereketi arttı! Balık fiyatları nasıl? Hamsi ne kadar? Fiyatlar düşecek mi? "Denizlerin canavarı" etkisi

Av yasağı sonrası tezgahları dolduran palamutlar, şimdi yerini hamsiye bıraktı. Peki balık tezgahlarında fiyatlar nasıl? Hamsinin kilosu kaç lira? İstavrit ne kadar? Palamut kaç TL? Lüferin fiyatı ne? Balık fiyatları düşer mi? A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik detayları aktardı.

A Haber
Giriş Tarihi: 02.10.2021 12:14 Güncelleme Tarihi: 02.10.2021 12:17
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Balık tezgahlarının bereketi arttı! Balık fiyatları nasıl? Hamsi ne kadar? Fiyatlar düşecek mi? Denizlerin canavarı etkisi

Av yasağının kalkmasıyla birlikte tezgahlardaki hareketlilik devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Balık tezgahlarının bereketi arttı! Balık fiyatları nasıl? Hamsi ne kadar? Fiyatlar düşecek mi? Denizlerin canavarı etkisi

Özellikle son günlerde havanın da soğumasıyla beraber tezgahlarda çeşitliliğin artması bir yandan fiyatların düşmesi bekleniyor. Peki tezgahlardaki son durum ne? Detayları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı.

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Balık tezgahlarının bereketi arttı! Balık fiyatları nasıl? Hamsi ne kadar? Fiyatlar düşecek mi? Denizlerin canavarı etkisi

Karadeniz hamsisinin kilosu 40 TL.

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Balık tezgahlarının bereketi arttı! Balık fiyatları nasıl? Hamsi ne kadar? Fiyatlar düşecek mi? Denizlerin canavarı etkisi

İstavritin kilosu 35 TL.

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Balık tezgahlarının bereketi arttı! Balık fiyatları nasıl? Hamsi ne kadar? Fiyatlar düşecek mi? Denizlerin canavarı etkisi

Palamutun tanesi 40-45 TL.