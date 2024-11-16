Balık kokusu tarih oluyor! Bu yöntemle evde balık pişirmek artık çok kolay

Uzmanlar, haftada en az bir kez balık tüketmeyi öneriyor. Ancak evde balık pişirmenin yarattığı kokular, birçok kişinin bu sağlıklı alışkanlıktan uzak durmasına neden olabiliyor. Neyse ki aşçıların sırları, bu sorunu tamamen ortadan kaldırıyor!