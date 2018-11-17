Balığı sütte bekletirseniz...

Pratik ve lezzetli oluşuyla hemen hemen herkesin mutfağında yaptığı bir yemek pişirme türüdür kızartma. Sebzesi, eti, tavuğu, balığı, hamuru... Çeşitleri sıraladıkça uzar gider. Her ne kadar sağlıksız olsa da kızartma yapmaktan vazgeçemeyenlerdenseniz kalemi kağıdı hazırlayın, sizler için önemli notlar paylaşacağız.