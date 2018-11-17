Balığı sütte bekletirseniz... Kızartma yapmadan önce işine yarayacak çok önemli sekiz partik bilgi... Bunlardan en dikkat çekeni ise balığı kızartmadan önce süte batırmak ve patlıcanları ise kızartmadan önce üzerlerine şeker serpmek... Giriş Tarihi: 17.11.2018 14:17 Güncelleme Tarihi: 17.11.2018 14:19
Pratik ve lezzetli oluşuyla hemen hemen herkesin mutfağında yaptığı bir yemek pişirme türüdür kızartma. Sebzesi, eti, tavuğu, balığı, hamuru... Çeşitleri sıraladıkça uzar gider. Her ne kadar sağlıksız olsa da kızartma yapmaktan vazgeçemeyenlerdenseniz kalemi kağıdı hazırlayın, sizler için önemli notlar paylaşacağız.
Kızartma yağını ikinci kez kullanmak istiyorsanız içinde kalan bir önceki artıklardan kurtulmak için süzgeçten geçirin. Böylelikle temiz bir yağ elde edeceksiniz
Balık gibi ağır kokulu yiyecekler pişirdiğinizde tavayı yıkamadan önce soğuk sudan geçirin. Sonrasında yıkayın. Koku çok daha hızlı bir şekilde yok olacaktır
Kızartılan ürünlerin fazla yağ çekmemesi için tavayı çok fazla doldurmayın. Ürünleri parça parça pişirebilirsiniz.
Kızartma yaparken yağın sıçramaması için tavaya öncesinde bir fiske tuz atın. Bu durum sizi olası kazalardan koruyacaktır.