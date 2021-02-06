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06 Şubat 2021, Cumartesi
Haberler Galeri Balığa çıkan aile deniz kabuğu sayesinde milyoner oldu! Öyle bir şey buldular ki...
Balığa çıkan aile deniz kabuğu sayesinde milyoner oldu! Öyle bir şey buldular ki...
Tayland'da yaşayan 36 yaşındaki balıkçı Hatchai Niyomdecha, ailesi ile beraber ağına takılan deniz kabuğu sayesinde zengin oldu. İlk başta ne olduğunu anlamayan aile gerçeği öğrenince adeta şoke oldu.
Giriş Tarihi: 06.02.2021 12:45