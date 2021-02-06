Balığa çıkan aile deniz kabuğu sayesinde milyoner oldu! Öyle bir şey buldular ki...

Bulduğu incinin kendisinin ve ailesinin hayatını değiştireceğini söyleyen Hatchai, bir iş adamının kendisine 25,000 sterlin teklif ettiğini ama bu teklifi kabul etmediğini daha sonra Çinli bir işadamının kendisine 250,000 sterlin teklif ettiğini söyledi.