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Bal porsuğu ve pitonun kapışmasında davetsiz misafir!
Güney Afrika Botsvana'da vahşi yaşamı görüntüleyen 60 yaşındaki fotoğrafçı Roselyne Kerjosse, bal porsuğu ile dev pitonun kapışmasını görüntüledi. Bal porsuğu ile dev piton arasındaki kapışmaya davetsiz misafir damga vurdu.
Giriş Tarihi: 16.12.2019 13:18 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 13:26
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Bal porsuğu ve pitonun kapışmasında davetsiz misafir!
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Bal porsuğu ve pitonun kapışmasında davetsiz misafir!
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Bal porsuğu ve pitonun kapışmasında davetsiz misafir!
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Bal porsuğu ve pitonun kapışmasında davetsiz misafir!
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Bal porsuğu ve pitonun kapışmasında davetsiz misafir!