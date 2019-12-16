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Bal porsuğu ve pitonun kapışmasında davetsiz misafir!

Güney Afrika Botsvana'da vahşi yaşamı görüntüleyen 60 yaşındaki fotoğrafçı Roselyne Kerjosse, bal porsuğu ile dev pitonun kapışmasını görüntüledi. Bal porsuğu ile dev piton arasındaki kapışmaya davetsiz misafir damga vurdu.

Giriş Tarihi: 16.12.2019 13:18 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 13:26
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Bal porsuğu ve pitonun kapışmasında davetsiz misafir!
Bal porsuğu ve pitonun kapışmasında davetsiz misafir!

60 yaşındaki fotoğrafçı kayıt yapmaya başladığında bal porsuğu ölümcül bir tehlike altındaydı, piton tüm vücudunu sarmaya başladı. Piton, porsuğu sararak öldürmek üzereydi.

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Bal porsuğu ve pitonun kapışmasında davetsiz misafir!
Bal porsuğu ve pitonun kapışmasında davetsiz misafir!

Birden beliren iki çakal yılana saldırdı.

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Bal porsuğu ve pitonun kapışmasında davetsiz misafir!
Bal porsuğu ve pitonun kapışmasında davetsiz misafir!

Çakalların yardımı ile yılandan kurtulan porsuk, yılanın kafasını dişlerinin arasına alıp öldürdü.

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Bal porsuğu ve pitonun kapışmasında davetsiz misafir!
Bal porsuğu ve pitonun kapışmasında davetsiz misafir!

Sonra yemek için çalılıkların arasına götürmeye çalışıyordu ki çakallar bu ava ortak olmak istedi.

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Bal porsuğu ve pitonun kapışmasında davetsiz misafir!
Bal porsuğu ve pitonun kapışmasında davetsiz misafir!

Bu sırada çakallar yılanın kuyruğundan tutup pay almaya çalışınca porsuk ve çakallar arasında kavga başladı.