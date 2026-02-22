Bal kabağının içine doldurup fırına verin: İftar sofralarının yeni yıldızı Osmanlı'dan geliyor

Osmanlı saray mutfağının yüzlerce yıllık mirası süt helvası, bal kabağının eşsiz aromasıyla buluşarak modern sofraların baş tacı oldu. Süt, un, şeker ve tereyağının safranla harmanlandığı bu hafif ve doyurucu lezzet şöleninin bütün sırları A Haber ekranlarına taşındı. İşte iftar sofralarının yeni yıldızı bal kabağında süt helvasının püf noktaları...

GELENEKSEL LEZZETİN YENİ ADRESİ: BAL KABAĞI Osmanlı'dan bugüne değişmeyen bir gelenek olan süt helvası, son dönemin en çok konuşulan sunumuyla yeniden gündemde. A Haber muhabiri Sefer Ayçe, "Osmanlı mutfağının Ramazanlarda değişmeyen lezzetlerinden süt helvası, şimdi Türkiye'de en çok konuşulan bal kabağında süt helvası olarak karşımıza çıkıyor" sözleriyle bu yeni trende dikkat çekti. Lezzetin mimarı olan usta ise, "Dünyanın en güzel dört kalem ürünüyle; şeker, süt, tereyağı ve unla buluşuyor, ardından ortaya muhteşem bir lezzet çıkıyor" ifadelerini kullandı.

SARAY MUTFAĞININ SIRRI: SAFRAN VE DOĞAL MALZEMELER Haberin detaylarında süt helvasının yapılışındaki incelikler de tek tek sıralandı. Hazırlanış sürecini anlatan usta, "Önce tereyağını tencereye veriyoruz, unla beraber güzelce kavuruyoruz. Ardından sütümüzü kaynatıp içine şekerini ekliyoruz. Biz biraz da aroma vermesi için içine safran katıyoruz" sözleriyle tarifin püf noktalarını paylaştı. Helvanın fırınlanma sürecine değinen usta, "Bu karışım fırında yandığı zaman inanılmaz estetik bir görüntü oluşuyor. 280 derecede yaklaşık 15 dakika pişiriyoruz, ev fırınlarında ise 250 derecede aynı sürede pişirmek mümkün" dedi.

Bal kabağının lifli yapısı ve süt helvasının hafifliğinin bir araya gelmesi, bu tatlıyı diğerlerinden ayırıyor. Sunum aşamasında lezzet katmanlarını anlatan usta, "Bal kabağının kendine has lifli yapısı ve tat dengesi, sütlü mamullerle birleştiğinde iş bambaşka bir noktaya gidiyor. Üzerine çift kavrulmuş tahin ve ceviz parçaları ekleyerek bu lezzeti taçlandırıyoruz" ifadelerini kullandı.