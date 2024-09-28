Baklava hamuru açmak artık çok kolay! Gaziantepli şeflerin sırrı açığa çıktı

Türk mutfağının vazgeçilmez tatlılarından biri olan baklava, her bayram soframızın baş tacıdır. Peki, bu eşsiz lezzeti evde yapmak mümkün mü? Elbette! Baklavanın kat kat çıtır çıtır hamurunu hazırlamak için bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor. Baklava hamurunu nasıl yapacağınızı merak ediyorsanız, işte adım adım tarif!