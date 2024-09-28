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Baklava hamuru açmak artık çok kolay! Gaziantepli şeflerin sırrı açığa çıktı

Türk mutfağının en gözde lezzetlerinden biri olan baklava, bayram sofralarının vazgeçilmezi olarak damaklarımızda unutulmaz tatlar bırakıyor. Kat kat çıtır hamuru ve içindeki ceviz veya fıstık ile her lokmada keyif veren bu tatlının yapımı, sabır ve maharet gerektiriyor. Peki, incecik ve ağızda dağılan bir baklava hamurunu evde nasıl hazırlayabilirsiniz? Bu sorunun yanıtını ve adım adım geleneksel baklava hamuru tarifini sizlerle paylaşıyoruz.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.09.2024 17:32 Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 17:32
Baklava hamuru açmak artık çok kolay! Gaziantepli şeflerin sırrı açığa çıktı

Türk mutfağının vazgeçilmez tatlılarından biri olan baklava, her bayram soframızın baş tacıdır. Peki, bu eşsiz lezzeti evde yapmak mümkün mü? Elbette! Baklavanın kat kat çıtır çıtır hamurunu hazırlamak için bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor. Baklava hamurunu nasıl yapacağınızı merak ediyorsanız, işte adım adım tarif!

Baklava hamuru açmak artık çok kolay! Gaziantepli şeflerin sırrı açığa çıktı

Malzemeler

Baklava hamurunu hazırlamak için gereken malzemeler şunlardır:

📍5 su bardağı un
📍Yarım çay bardağından biraz az sıvı yağ
📍1 yumurta
📍1 su bardağı yoğurt
📍1 paket kabartma tozu
📍1 yemek kaşığı sirke
📍Yarım çay kaşığı tuz
📍1 su bardağı ılık süt

Baklava hamuru açmak artık çok kolay! Gaziantepli şeflerin sırrı açığa çıktı

Yapılışı

1. Hamurun Temel Malzemelerini Karıştırın

Uygun bir yoğurma kabına yoğurt, sıvı yağ, sirke, yumurta ve tuzu ekleyin. Bu malzemeleri iyice çırparak homojen bir karışım elde edin.

2. Un ve Kabartma Tozunu Ekleyin

Karışımınıza kabartma tozunu ekleyin. Ardından unun bir kısmını yavaş yavaş eklemeye başlayın. Hamuru yoğurmaya devam edin.

Baklava hamuru açmak artık çok kolay! Gaziantepli şeflerin sırrı açığa çıktı

3. Sütü Yavaş Yavaş Ekleyin

Hamurunuz kıvam almaya başladıkça ılık sütü de yavaşça ekleyin. Un ve süt miktarını hamur istediğiniz kıvama gelene kadar ayarlayın.

4. Hamuru Yoğurun

Hamurunuz toparlandıktan sonra, un serptiğiniz bir tezgaha alarak 10-15 dakika boyunca yoğurun. Bu aşama, hamurunuzun pürüzsüz olmasını sağlayacaktır.

Baklava hamuru açmak artık çok kolay! Gaziantepli şeflerin sırrı açığa çıktı

5. Dinlendirin

Hamurunuzu yoğurduktan sonra geri yoğurma kabına alın, üzerini streç filmle kapatın ve yarım saat buzdolabında dinlendirin. Bu dinlendirme süreci, hamurunuzun daha kolay açılmasını sağlayacak.

6. Hamuru Şekillendirin

Dinlenme süresinin ardından hamurunuzu dolaptan çıkarın. Dilediğiniz kalınlıkta açın ve baklava şeklini vermek için hazırlığınızı yapın.