28 Eylül 2024, Cumartesi
Baklava hamuru açmak artık çok kolay! Gaziantepli şeflerin sırrı açığa çıktı
Türk mutfağının en gözde lezzetlerinden biri olan baklava, bayram sofralarının vazgeçilmezi olarak damaklarımızda unutulmaz tatlar bırakıyor. Kat kat çıtır hamuru ve içindeki ceviz veya fıstık ile her lokmada keyif veren bu tatlının yapımı, sabır ve maharet gerektiriyor. Peki, incecik ve ağızda dağılan bir baklava hamurunu evde nasıl hazırlayabilirsiniz? Bu sorunun yanıtını ve adım adım geleneksel baklava hamuru tarifini sizlerle paylaşıyoruz.
Giriş Tarihi: 28.09.2024 17:32 Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 17:32