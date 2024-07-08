08 Temmuz 2024, Pazartesi
Bakın eski isimler neymiş: İstanbul, Ankara, Bursa... Osmanlı'daki şehir isimleri açıklandı!
Türkiye'nin derin tarihi, coğrafyasında bulunan şehirlerin isimlerinin farklı dillerden ve kültürlerden etkilenerek zamanla değişmesine yol açmıştır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde birçok şehir ve ilçenin adı, bu kültürel etkileşimlerin sonucunda şekillenmiş ve değişmiştir. Kimsenin bilmediği 81 ilin eski isimleri gün yüzüne çıktı. İşte memleketinizin eski adı ve tarihî yolculuğu hakkında tüm detaylar...
Giriş: 08.07.2024 10:48
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