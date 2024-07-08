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Bakın eski isimler neymiş: İstanbul, Ankara, Bursa... Osmanlı'daki şehir isimleri açıklandı!

Türkiye'nin derin tarihi, coğrafyasında bulunan şehirlerin isimlerinin farklı dillerden ve kültürlerden etkilenerek zamanla değişmesine yol açmıştır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde birçok şehir ve ilçenin adı, bu kültürel etkileşimlerin sonucunda şekillenmiş ve değişmiştir. Kimsenin bilmediği 81 ilin eski isimleri gün yüzüne çıktı. İşte memleketinizin eski adı ve tarihî yolculuğu hakkında tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 08.07.2024 10:48
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Bakın eski isimler neymiş: İstanbul, Ankara, Bursa... Osmanlı’daki şehir isimleri açıklandı!

20. yüzyılın başlarında yaşanan siyasi dönüşümler ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla birlikte, bazı şehirlerin ve ilçelerin adları da değiştirilmiştir. Örneğin, İstanbul'un tarihi adı Konstantinopolis, 1930 yılında resmi olarak İstanbul olarak değiştirilmiştir. Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki bu isim değişiklikleri, ülkenin tarihî ve kültürel mirasının önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

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Bakın eski isimler neymiş: İstanbul, Ankara, Bursa... Osmanlı’daki şehir isimleri açıklandı!

AYNTAB-ANTEP

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Bakın eski isimler neymiş: İstanbul, Ankara, Bursa... Osmanlı’daki şehir isimleri açıklandı!

GREKÇE ERİZA

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Bakın eski isimler neymiş: İstanbul, Ankara, Bursa... Osmanlı’daki şehir isimleri açıklandı!

HATTENA

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Bakın eski isimler neymiş: İstanbul, Ankara, Bursa... Osmanlı’daki şehir isimleri açıklandı!

BOZOK