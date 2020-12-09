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Bakanlık tanesini 5 liradan alıyor! Poşetini dolduran satmak için sıraya girdi

Son dakika haberine göre; Antalya'da her balon balığı kuyruğu için 5 lira ödenmesine ilişkin uygulama kapsamında çok sayıda balıkçı, getirdikleri balon balığı kuyruklarını görevlilere teslim etti.

Giriş Tarihi: 09.12.2020 12:04 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 12:08
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Bakanlık tanesini 5 liradan alıyor! Poşetini dolduran satmak için sıraya girdi

Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz'deki balıkçıların ağlarına kadar zarar veren, hatta kendi türünü bile yiyen balon balığı, ekonomiye kazandırılıyor.

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Bakanlık tanesini 5 liradan alıyor! Poşetini dolduran satmak için sıraya girdi

Denize açılan balıkçılar tuttukları balon balığının kuyruğunu keserek ibraz etmeleri durumunda kuyruk başına 5 lira ödeme yapılıyor.

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Bakanlık tanesini 5 liradan alıyor! Poşetini dolduran satmak için sıraya girdi

Turizm kenti Antalya'nın balıkçı barınağında bu uygulamaya bugün itibarıyla başlandı.

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Bakanlık tanesini 5 liradan alıyor! Poşetini dolduran satmak için sıraya girdi

Sabah erken saatlerde balıkçı barınağına ellerindeki poşetlerle balon balığı kuyruğu getiren balıkçılar, balık satış noktasında sıraya girdi.

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Bakanlık tanesini 5 liradan alıyor! Poşetini dolduran satmak için sıraya girdi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri tarafından poşetten çıkarılan balık kuyrukları, tek tek incelendi.