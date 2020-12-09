Bakanlık tanesini 5 liradan alıyor! Poşetini dolduran satmak için sıraya girdi

Son dakika haberine göre; Antalya'da her balon balığı kuyruğu için 5 lira ödenmesine ilişkin uygulama kapsamında çok sayıda balıkçı, getirdikleri balon balığı kuyruklarını görevlilere teslim etti.