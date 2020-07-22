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Bakan Koca uyarıda bulunmuştu! Kurban Bayramı'nda yasaklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 928 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 221 bin 500 can kaybı 5 bin 526 oldu. Sağlık Bakanı Koca, "Son üç gündür 71 ilimizde pnömonili vaka sayıları azaldı, 21 ilimizde yoğun bakım hastası yok." açıklamasını yaptı. Diğer taraftan bir ilin valisinden gelen açıklama endişeye neden oldu. Bayramda yasaklar geliyor. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 22.07.2020 13:40 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 13:44
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Bakan Koca uyarıda bulunmuştu! Kurban Bayramı'nda yasaklandı

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre bugün 42 bin 846 test yapıldı, 928 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, 1009 kişi iyileşti.

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Bakan Koca uyarıda bulunmuştu! Kurban Bayramı'nda yasaklandı

Toplam test sayısı 4 milyon 359 bin 627, vaka sayısı 221 bin 500, vefat sayısı 5 bin 526 olarak kayıtlara geçti.

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Bakan Koca uyarıda bulunmuştu! Kurban Bayramı'nda yasaklandı

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1246, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 379, toplam iyileşen hasta sayısı ise 204 bin 11 oldu.

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Bakan Koca uyarıda bulunmuştu! Kurban Bayramı'nda yasaklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Son üç gündür 71 ilimizde pnömonili vaka sayıları azaldı, 21 ilimizde yoğun bakım hastası yok." ifadesini kullandı.

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Bakan Koca uyarıda bulunmuştu! Kurban Bayramı'nda yasaklandı

BAYRAMDA YASAKLAYACAĞIZ
Karabük Valisi Fuat Gürel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kurban Bayramı'nda toplu yapılan etkinliklerin yasaklanacağını bildirdi.