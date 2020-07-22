Bakan Koca uyarıda bulunmuştu! Kurban Bayramı'nda yasaklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 928 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 221 bin 500 can kaybı 5 bin 526 oldu. Sağlık Bakanı Koca, "Son üç gündür 71 ilimizde pnömonili vaka sayıları azaldı, 21 ilimizde yoğun bakım hastası yok." açıklamasını yaptı. Diğer taraftan bir ilin valisinden gelen açıklama endişeye neden oldu. Bayramda yasaklar geliyor. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 22.07.2020 13:40 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 13:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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