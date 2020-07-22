Bakan Koca o ili uyarmıştı! Koronavirüs vakalarındaki artışın nedeni belli oldu

'ENDİŞEMİZ KIŞ MEVSİMİNDE DAHA BÜYÜK SIKINTI YAŞAMAK'

Prof. Dr. Recep Tekin, tedbirlere uyulmazsa kış mevsiminde daha büyük sıkıntıların yaşanmasından endişe duyduklarını belirterek, "Görüyoruz ki insanlar halay çekiyor, horon çekiyor. Bu tür durumlar maalesef istemediğimiz durumlar. Bizi asıl endişelendiren durum biz eğer ki bu hızla, bu vaka sayımızla kışa girersek o zaman daha büyük bir sıkıntı yaşayacağız. O yüzden bir an önce toplumsal vecibelerin özellikle düğün, taziye ve mevlit gibi etkinliklerin mümkün olduğu kadar toplu şekilde yapılmaması. Bireysel olarak belki taziyelerin kabul edilmesi ya da telefonla kabul edilmesi. Düğün yapılacaksa mümkün oldukça en az sayıda yakın çevre şeklinde ama toplu oyunlar olmayacak şekilde yapılarak bunların yerine getirilmesini istiyoruz" diye konuştu.