ANA SAYFA
Bahçede büyüdü eve girdi! Kamuflaj desenli çok ender bir tür
Antalya'nın Kemer ilçesinde yaşayan Dursunbey ailesinin evinde, 3 yıldır mekik kelebekleri görülüyor. Bahçedeki zakkum ağacını yuva olarak seçip, tırtıldan kelebeğe dönüştükten sonra uçan kelebeklerden biri bu yıl evin içine girdi. Arzu Dursun (40), "Dünyada çok ender bir tür olduğunu biliyorum. İnternetten araştırdım. Çok güzel bir şey, bunu görmüş olmak da bir şans diye düşünüyorum" dedi.
Giriş Tarihi: 07.12.2020 15:13 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 15:22
- 1
- 125
- 2
- 125
- 3
- 125
- 4
- 125
- 5
- 125