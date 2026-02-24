Baharın simgesi marteniçka ne zaman takılıyor? Bu geleneğin kökeni ne?

Marteniçka geleneği her yıl 1 Mart'ta başlıyor. Kırmızı-beyaz bileklikler sol bileğe takılıyor; ilk leylek ya da kırlangıç görüldüğünde çıkarılıp çiçek açmış ağaca bağlanıyor, kuş görülmezse 31 Mart'ta çıkarılıyor. Kökeni Balkanlara dayanan bu ritüel, baharın simgesi olarak bugün de yaşatılıyor.

Balkan coğrafyasından Anadolu'ya uzanan köklü bir bahar geleneği yeniden gündemde. Kırmızı ve beyaz iplerden örülen marteniçkalar, mart ayının yaklaşmasıyla birlikte hem sokak tezgâhlarında hem de sosyal medyada yerini aldı. Yüzyıllardır sürdürülen bu ritüel, baharın gelişini simgelemesinin yanı sıra sağlık ve şans getirdiğine dair güçlü inançla da dikkat çekiyor. Peki marteniçka ne zaman takılır, hangi bileğe bağlanır ve ne zaman çıkarılır? İşte geleneğin ayrıntıları…

BAHARIN SEMBOLÜ: MARTENİÇKA NEDİR? Marteniçka; kırmızı ve beyaz iplerin bir araya getirilmesiyle hazırlanan, genellikle bileklik formunda kullanılan geleneksel bir süs eşyasıdır. Balkan kültüründe önemli bir yere sahip olan bu sembol, doğanın uyanışını ve kışın sona erişini temsil eder. Özellikle Balkan göçmenleri tarafından yaşatılan gelenek, son yıllarda Türkiye'nin farklı bölgelerinde de yaygınlaşmış durumda. Kırmızı renk yaşam enerjisini, sağlığı ve gücü simgelerken; beyaz renk uzun ömür ve saflık anlamı taşır. Bu iki rengin birlikteliği, yeni başlangıçların ve tazelenmenin ifadesi olarak kabul edilir.

MARTENİÇKA NE ZAMAN TAKILIR? Marteniçka geleneğinde tarih oldukça nettir. Bileklikler her yıl 1 Mart'ta takılır. Bu tarih, Bulgar kültüründe "Baba Marta" olarak anılan ve kış ile bahar arasındaki geçişi temsil eden özel bir gün olarak kabul edilir. 1 Mart itibarıyla insanlar birbirlerine marteniçka hediye ederek baharın gelişini kutlar. Geleneğe göre marteniçka takan kişi, ilk kırlangıç ya da leyleği gördüğünde bilekliğini çıkarır. Ardından en yakın çiçek açmış ağaca bağlayarak doğaya dilek bırakır. Bu ritüel, yeni mevsimin bereketli ve sağlıklı geçmesi temennisiyle yapılır.

GELENEĞİN KÖKENİ VE "BABA MARTA" EFSANESİ Marteniçka geleneği özellikle Bulgar kültüründe yüzyıllardır yaşatılıyor. Bulgaristan'da 1300'lü yıllardan bu yana baharın gelişi marteniçka ile kutlanıyor. Geleneğin merkezinde ise "Baba Marta" efsanesi bulunuyor. Halk inanışına göre Baba Marta'nın gelişiyle birlikte soğuk günler geride kalır, doğa canlanır. İlk dönemlerde sade şekilde yalnızca kırmızı ve beyaz iplerin bükülmesiyle hazırlanan marteniçkalar, zamanla farklı formlar kazandı. Nazardan korunmak amacıyla insanlara ve hayvanlara takılan bu ipliklere bazı bölgelerde altın ya da gümüş paralar da eklendi. Zaman içinde püsküller, toplar ve küçük figürler tasarımlara dahil edildi. Geleneğin en bilinen figürleri ise "Pijo ve Penda" adı verilen kırmızı ve beyaz ipten yapılan küçük kuklalardır. Bu figürler, kadın ve erkek sembolü olarak birlikteliği ve dengeyi temsil eder.

ANADOLU'DA YAYGINLAŞAN BİR RİTÜEL Balkan göçleriyle birlikte Anadolu'ya taşınan marteniçka geleneği, bugün yalnızca göçmen ailelerle sınırlı değil. Son yıllarda farklı şehirlerde de yaygınlaşan uygulama, özellikle gençler arasında baharı karşılama sembolü haline geldi. Hem kültürel bir miras hem de mevsimsel bir ritüel olan marteniçka, her yıl mart ayının ilk günüyle birlikte yeniden gündeme geliyor.