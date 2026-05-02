Bahar ortasında kış: Türkiye mayısta yeniden beyaza büründü

ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA | İHA | DHA

Türkiye'de bahar mevsimi etkisini göstermeye hazırlanırken, mayıs ayının ilk günlerinde birçok ilde kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu. Van'da kar kalınlığı metreleri bulurken; Yozgat, Sivas, Tokat, Ankara ve Gümüşhane'de çiçek açan ağaçlar kar altında kaldı. Yüksek rakımlı bölgelerde kış manzaraları geri döndü.

2 Mayıs 2026 Cumartesi günü Türkiye genelinde etkili olan mayıs kar yağışı, bahar mevsiminde beklenmeyen görüntüler oluşturdu. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kış şartları yeniden kendini gösterirken, bazı illerde şehir merkezleri dahi beyaza büründü. Meteorolojik olarak mevsim normallerinin altına düşen sıcaklıklar, tarım ve günlük yaşam üzerinde de etkili oldu.

YOZGAT'TA ŞEHİR MERKEZİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Yozgat'ta gece saatlerinde sağanak yağışın ardından kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde kent merkezi tamamen beyaz örtüyle kaplandı. Araçlar, binalar ve yeşil alanlar kar altında kalırken, çiçek açan ağaçlar da yeniden kış görüntüsüne döndü.

VAN'DA METRELERCE KAR, YOLLAR KAPALI

Van'ın Erciş ilçesine bağlı yüksek rakımlı mahallelerde kar kalınlığı yer yer 1,5 metreyi buldu. Kışın boşaltılan mahallelere ulaşım sağlamak için ekipler yoğun çalışma yürütüyor.

Doluca Mahallesi Muhtarı Mehmet Aktepe, bölgede süren koşulları şu sözlerle anlattı:
"Şu an metrelerce kar var. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri gece gündüz demeden aralıksız çalışıyor."

Aktepe ayrıca, "Bu gidişle iki ay daha kar göreceğiz." ifadelerini kullandı.

AĞRI'DA BALIK GÖLÜ BUZ TUTMAYA DEVAM EDİYOR

Ağrı'daki 2 bin 241 metre rakımlı Balık Gölü, mayıs ayında dahi buzla kaplı kaldı. Önceki yıllarda nisan ayında çözülen göl yüzeyi, bu yıl erimedi.

Bölgede bulunan vatandaşlardan biri durumu şöyle ifade etti:
"Buzun üzerindeyiz, manzara çok güzel anlatılmaz yaşanır."

SİVAS VE TOKAT'TA BAHAR YERİNE KAR

Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı köylerde ve Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Köy muhtarları, bahar beklerken kar sürprizi yaşadıklarını belirterek oluşan manzaraların "kartpostallık" olduğunu dile getirdi.

ANKARA'NIN YÜKSEK KESİMLERİNE KAR YAĞDI

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Aydos Yaylası'nda kar yağışı görüldü. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 8-10 derece altına düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

