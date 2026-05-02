Bahar ortasında kış: Türkiye mayısta yeniden beyaza büründü

Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 12:28 Son Güncelleme: 02 Mayıs 2026 12:29

Türkiye'de bahar mevsimi etkisini göstermeye hazırlanırken, mayıs ayının ilk günlerinde birçok ilde kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu. Van'da kar kalınlığı metreleri bulurken; Yozgat, Sivas, Tokat, Ankara ve Gümüşhane'de çiçek açan ağaçlar kar altında kaldı. Yüksek rakımlı bölgelerde kış manzaraları geri döndü.

2 Mayıs 2026 Cumartesi günü Türkiye genelinde etkili olan mayıs kar yağışı, bahar mevsiminde beklenmeyen görüntüler oluşturdu. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kış şartları yeniden kendini gösterirken, bazı illerde şehir merkezleri dahi beyaza büründü. Meteorolojik olarak mevsim normallerinin altına düşen sıcaklıklar, tarım ve günlük yaşam üzerinde de etkili oldu.

YOZGAT'TA ŞEHİR MERKEZİ BEYAZA BÜRÜNDÜ Yozgat'ta gece saatlerinde sağanak yağışın ardından kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde kent merkezi tamamen beyaz örtüyle kaplandı. Araçlar, binalar ve yeşil alanlar kar altında kalırken, çiçek açan ağaçlar da yeniden kış görüntüsüne döndü.

VAN'DA METRELERCE KAR, YOLLAR KAPALI Van'ın Erciş ilçesine bağlı yüksek rakımlı mahallelerde kar kalınlığı yer yer 1,5 metreyi buldu. Kışın boşaltılan mahallelere ulaşım sağlamak için ekipler yoğun çalışma yürütüyor.

Doluca Mahallesi Muhtarı Mehmet Aktepe, bölgede süren koşulları şu sözlerle anlattı:

"Şu an metrelerce kar var. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri gece gündüz demeden aralıksız çalışıyor." Aktepe ayrıca, "Bu gidişle iki ay daha kar göreceğiz." ifadelerini kullandı.