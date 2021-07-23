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Bacağındaki yaralar için doktora gitti dehşete düştü! Derinin altından çıkanlar görenlerin kanını dondurdu
Bacağında oluşan yaraların giderek artması ve ağrı şikayetinin çekilmez hale gelmesinin ardından doktora giden genç kadın hayatının şokunu yaşadı. Yapılan kontrol sonrası bacağından çıkanları gören kadın gözlerine inanamadı.
Giriş Tarihi: 23.07.2021 11:48Güncelleme Tarihi: 23.07.2021 11:49