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Haberler Galeri Bacağındaki yaralar için doktora gitti dehşete düştü! Derinin altından çıkanlar görenlerin kanını dondurdu

Bacağındaki yaralar için doktora gitti dehşete düştü! Derinin altından çıkanlar görenlerin kanını dondurdu

Bacağında oluşan yaraların giderek artması ve ağrı şikayetinin çekilmez hale gelmesinin ardından doktora giden genç kadın hayatının şokunu yaşadı. Yapılan kontrol sonrası bacağından çıkanları gören kadın gözlerine inanamadı.

Giriş Tarihi: 23.07.2021 11:48 Güncelleme Tarihi: 23.07.2021 11:49
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Bacağındaki yaralar için doktora gitti dehşete düştü! Derinin altından çıkanlar görenlerin kanını dondurdu

Bacağında oluşan ufak yaraların giderek artması ve ağrı şikayetinin çekilmez hale gelmesinin ardından doktora giden genç kadın hayatının şokunu yaşadı.

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Bacağındaki yaralar için doktora gitti dehşete düştü! Derinin altından çıkanlar görenlerin kanını dondurdu

Bacağında oluşan ufak ufak yaraların giderek çoğalması ve ağrı şikayetinin artmasının ardından doktora başvuran genç kadın hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştı.

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Bacağındaki yaralar için doktora gitti dehşete düştü! Derinin altından çıkanlar görenlerin kanını dondurdu

Genç kadının bacağındaki yaraları kontrol eden doktor hemen hastaya müdahale etti.

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Bacağındaki yaralar için doktora gitti dehşete düştü! Derinin altından çıkanlar görenlerin kanını dondurdu

Yaraların üzerine özel bir krem süren doktor daha sonra yaraların üzerini sargı bezleriyle kapatarak beklemeye geçti.

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Bacağındaki yaralar için doktora gitti dehşete düştü! Derinin altından çıkanlar görenlerin kanını dondurdu

Bir süre bekledikten sonra sargı bezini kesen doktor genç kadının bacağından solucan çıkardı.