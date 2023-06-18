18 Haziran 2023, Pazar
Bacağındaki yaradan bakın ne çıktı! Dikkati sayesinde fark etti | İlk başta sivilce zannediyordu ama... 👨⚕️
Bacağında oluşan yaranın kapanmaması genç adamı çileden çıkardı. İlk başta sivilce zanneden ardından yara haline gelen kapanmayan bölge adama zor günler yaşattı. Yaranın hep kanaması nedeniyle bacağında oluşan deliğe bakan adam dikkati sayesinde kurtuldu. Yara zannetiği yerden çıkanlar görenleri dehşete düşürdü.
Giriş Tarihi: 18.06.2023 22:08
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