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Haberler Galeri Bacağındaki yaradan bakın ne çıktı! Dikkati sayesinde fark etti | İlk başta sivilce zannediyordu ama... 👨‍⚕️

Bacağındaki yaradan bakın ne çıktı! Dikkati sayesinde fark etti | İlk başta sivilce zannediyordu ama... 👨‍⚕️

Bacağında oluşan yaranın kapanmaması genç adamı çileden çıkardı. İlk başta sivilce zanneden ardından yara haline gelen kapanmayan bölge adama zor günler yaşattı. Yaranın hep kanaması nedeniyle bacağında oluşan deliğe bakan adam dikkati sayesinde kurtuldu. Yara zannetiği yerden çıkanlar görenleri dehşete düşürdü.

Giriş Tarihi: 18.06.2023 22:08
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Bacağındaki yaradan bakın ne çıktı! Dikkati sayesinde fark etti | İlk başta sivilce zannediyordu ama... 👨‍⚕️

Bacağında sivilce olduğunu zanneden bir kişi yaranın daha da derinleşmesi ve ardından delik haline gelmesinin ardından dikkati sayesinde kurtuldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bacağındaki yaradan bakın ne çıktı! Dikkati sayesinde fark etti | İlk başta sivilce zannediyordu ama... 👨‍⚕️

Bacağındaki yaranın kanaması ve hep pansuman yapması nedeniyle çileden çıkan adam hayatının şokunu yaşadı.

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Bacağındaki yaradan bakın ne çıktı! Dikkati sayesinde fark etti | İlk başta sivilce zannediyordu ama... 👨‍⚕️

Dikkatlice bacağındaki deliğe bakan adam bakın yaradan bakın ne çıkardı.

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Bacağındaki yaradan bakın ne çıktı! Dikkati sayesinde fark etti | İlk başta sivilce zannediyordu ama... 👨‍⚕️
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Bacağındaki yaradan bakın ne çıktı! Dikkati sayesinde fark etti | İlk başta sivilce zannediyordu ama... 👨‍⚕️