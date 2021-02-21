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21 Şubat 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Bacağındaki yara için doktora gitti dehşete düştü! Yeni salgın uyarısı korkuttu Bacağındaki yara için doktora gitti dehşete düştü! Yeni salgın uyarısı korkuttu Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken, dünyanın dört bir yanından gelen yeni hastalık haberleri korkutuyor. Son olarak Avustralya'da bacağındaki kapanmayan yara için doktora giden bir kişi hayatının şokunu yaşarken, doktordan korkutan yeni salgın uyarısı geldi. Giriş Tarihi: 21.02.2021 06:53 Güncelleme Tarihi: 21.02.2021 06:53
Son bir yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, ölümcül hastalıklara dair küresel endişeleri de beraberinde getirdi. İnsanoğlunun son yıllarda yaşadığı en büyük salgın olan koronavirüs, uzun zamandır unutulmuş olan salgın hastalık ihtimallerini yeniden uyandırdı.
GALERİ DEVAM EDİYOR ET YİYEN HASTALIK KORKUTUYOR
Son olarak Avustralya'dan gelen bir hastalık haberi, oldukça korkutucu senaryoları da beraberinde getirdi. Koronavirüs salgınıyla neredeyse aynı dönemde çıkan ve "et yiyen hastalığı" olarak bilinen Buruli ülseri, ülke genelinde giderek yaygınlaşmaya başladı.
Mycobacterium ulcerans isimli bir bakterinin neden olduğu ve bulaştığı kişinin cildinde yara şeklinde ortaya çıkıp uzuvların kangren olmasına kadar götüren hastalığı kapan kişilerin, ülke genelinde giderek yaygınlaştığı bildirildi.
BÜYÜK ŞEHİRLER TEHLİKE ALTINDA
Avustralya basınında çıkan haberlere göre insanlara keseli sıçanlardan bulaştığı düşünülen, ülkenin iç kesimlerinde başlayan Buruli ülseri, şimdi de büyük şehirleri tehdit ediyor.
Sivrisinekler aracılığıyla kolaylıkla yayılan hastalığa dair yerel basına açıklamalarda bulunan yetkililer, Buruli ülserinin 5 milyon nüfusu olan Melbourne'e yaklaştığı uyarısında bulundu.