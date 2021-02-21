Bacağındaki yara için doktora gitti dehşete düştü! Yeni salgın uyarısı korkuttu

Son bir yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, ölümcül hastalıklara dair küresel endişeleri de beraberinde getirdi. İnsanoğlunun son yıllarda yaşadığı en büyük salgın olan koronavirüs, uzun zamandır unutulmuş olan salgın hastalık ihtimallerini yeniden uyandırdı.