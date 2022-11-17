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Haberler Galeri Bacağındaki şişlik giderek büyüyünce doktora gitti 👩‍⚕️ Fenomen doktor bile şaştı kaldı | Bakın dizinden ne çıktı

Bacağındaki şişlik giderek büyüyünce doktora gitti 👩‍⚕️ Fenomen doktor bile şaştı kaldı | Bakın dizinden ne çıktı

Bacağındaki şişlik nedeniyle hastaneye giden adam, doktoru bile şaşkına çevirdi. Yaptığı operasyonlarla adından söz ettiren Doktor Sandra Lee, yeni operasyonu ile yine hayrete düşürdü. Yaptığı operasyondan görüntüler paylaşan Dr. Lee'nin videosu paylaşım rekoru kırdı. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 17.11.2022 06:19
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Bacağındaki şişlik giderek büyüyünce doktora gitti 👩‍⚕️ Fenomen doktor bile şaştı kaldı | Bakın dizinden ne çıktı

Dizinde oluşan şişliğin giderek büyümesi sonrası soluğu doktorda alan bir kişi gözlerine inanamadı. Yaptığı operasyonlarla adından söz ettiren Doktor Sandra Lee, yeni operasyonu ile yine hayrete düşürdü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bacağındaki şişlik giderek büyüyünce doktora gitti 👩‍⚕️ Fenomen doktor bile şaştı kaldı | Bakın dizinden ne çıktı
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Bacağındaki şişlik giderek büyüyünce doktora gitti 👩‍⚕️ Fenomen doktor bile şaştı kaldı | Bakın dizinden ne çıktı
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Bacağındaki şişlik giderek büyüyünce doktora gitti 👩‍⚕️ Fenomen doktor bile şaştı kaldı | Bakın dizinden ne çıktı
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Bacağındaki şişlik giderek büyüyünce doktora gitti 👩‍⚕️ Fenomen doktor bile şaştı kaldı | Bakın dizinden ne çıktı