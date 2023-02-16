Babasının son siparişini görünce gözyaşlarını tutamadı! Telefonu enkaz altında buldu | Merve Börta'dan duygulandıran paylaşım

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Adıyaman'da 53 yaşındaki hemşire Gülsüm Börta ile 30 yıllık öğretmen eşi Mehmet Börta enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi. Çiftin Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi kızları Merve Börta babasının cep telefonunu enkaz altında buldu. 2 gün sonra doğum günü olan Merve Börta, babasının cep telefonuna baktığında en son siparişin doğum günü hediyesi olduğunu gördü ve gözyaşlarına hakim olamadı.

Giriş Tarihi: 16.02.2023 07:58 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 07:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL