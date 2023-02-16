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Haberler Galeri Babasının son siparişini görünce gözyaşlarını tutamadı! Telefonu enkaz altında buldu | Merve Börta'dan duygulandıran paylaşım

Babasının son siparişini görünce gözyaşlarını tutamadı! Telefonu enkaz altında buldu | Merve Börta'dan duygulandıran paylaşım

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Adıyaman'da 53 yaşındaki hemşire Gülsüm Börta ile 30 yıllık öğretmen eşi Mehmet Börta enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi. Çiftin Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi kızları Merve Börta babasının cep telefonunu enkaz altında buldu. 2 gün sonra doğum günü olan Merve Börta, babasının cep telefonuna baktığında en son siparişin doğum günü hediyesi olduğunu gördü ve gözyaşlarına hakim olamadı.

Giriş Tarihi: 16.02.2023 07:58 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 07:58
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Babasının son siparişini görünce gözyaşlarını tutamadı! Telefonu enkaz altında buldu | Merve Börta’dan duygulandıran paylaşım

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler çok sayıda yıkım ve ölüm getirdi. 10 ili etkileyen depremde on binlerce kişi yaşamını yitirdi. Adıyaman Cumhuriyet Mahallesi 2501 sokak Şansel Apartmanı A Blok'ta enkaz altında kalan hemşire Gülsüm Börta (53) ile 30 yıllık eşi Mehmet Börta (53) enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.

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Babasının son siparişini görünce gözyaşlarını tutamadı! Telefonu enkaz altında buldu | Merve Börta’dan duygulandıran paylaşım

Gülsüm-Mehmet Börta çifti aynı zamanda ilkokul arkadaşlarıydı. 30 yıllık mutlu bir evlilikleri bulunan Börta çifti depremde melek oldu, ölüm bile onları ayıramadı.

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Babasının son siparişini görünce gözyaşlarını tutamadı! Telefonu enkaz altında buldu | Merve Börta’dan duygulandıran paylaşım

Gülsüm Börta, ameliyat sırasında hastalarının ellerinden tutarak destek olurdu. Mehmet Börta ise engelli öğrencilerin köylerine gidip ücretsiz okuma yazmayı öğretirdi.

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Babasının son siparişini görünce gözyaşlarını tutamadı! Telefonu enkaz altında buldu | Merve Börta’dan duygulandıran paylaşım

ENKAZDAN ÇIKAN CEP TELEFONUNDAKİ SON SİPARİŞ

Çiftin Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi kızları Merve Börta babasının cep telefonunu enkaz altında buldu. 2 gün sonra doğum günü olan Merve Börta, babasının cep telefonuna baktığında en son siparişin doğum günü hediyesi olduğunu gördü ve göz yaşlarına hakim olamadı. İlk anne ve babasız doğum gününü 18 Şubat'ta geçirecek olan Merve Börta, acısını Twitter'dan paylaştı.

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Babasının son siparişini görünce gözyaşlarını tutamadı! Telefonu enkaz altında buldu | Merve Börta’dan duygulandıran paylaşım

GENÇ KIZIN YAZDIKLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Merve Börta'nın sosyal medyadan yazdıkları okuyanlarını yüreklerini dağladı. Merve Börta Twitter'daki paylaşımında, "Annem Gülsüm Börta. Hemşireydi, ameliyatta hastalarının ellerinden tutardı. Hiçbir hastasını hor görmezdi. Kızım 'hastalarım önce Allah'a sonra bana emanet' derdi. Babam Mehmet Börta. Öğretmendi.