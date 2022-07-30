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Haberler Galeri Babası Cihan Sütşurup'un kaçırdığı paraları akladığı iddia edilen Simge Sütşurup hakkında yeni gelişme

Babası Cihan Sütşurup'un kaçırdığı paraları akladığı iddia edilen Simge Sütşurup hakkında yeni gelişme

Ünlü bir kripto para borsası geçtiğimiz aylarda yüksek meblağlarla işlem yapan bir kullanıcıyı belirledi. Takibe alınan kullanıcının yüksek miktarda ve farklı tarihlerde yaptığı işlemler şüpheli görüldü. Ünlü kripto para borsası, borsacı Cihan Sütşurup'un kızı hakkında suç duyurusunda bulundu. Simge Sütşurup, şirketle uzlaştı ve ailesi hakkındaki şikayetten vazgeçtiler. Sütşurup ailesi konuyla ilgili konuştu.

Giriş Tarihi: 30.07.2022 12:53 Güncelleme Tarihi: 30.07.2022 12:58
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Babası Cihan Sütşurup’un kaçırdığı paraları akladığı iddia edilen Simge Sütşurup hakkında yeni gelişme

Ünlü kripto para borsası, geçtiğimiz günlerde borsacı Cihan Sütşurup'un kızı Simge Sütşurup, hakkında suç duyurusunda bulunmuş, 1 gün içinde yatırdığı 13 milyon lirayı 3. kişilere aktarmakla suçlanan Simge Sütşurup'un kara para akladığı iddia edilmişti.

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Babası Cihan Sütşurup’un kaçırdığı paraları akladığı iddia edilen Simge Sütşurup hakkında yeni gelişme

Şirket suç duyurusunda bulunduğu Simge Sütşurup hakkındaki şikayetiyle ilgili flaş bir hamle yaptı. Savcılığa sundukları şikayet dilekçesi ardından yeniden savcılığa başvuran şirket avukatları şikayetlerinden vazgeçtiğini belirten yeni bir dilekçe dosyaya sundu.

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Babası Cihan Sütşurup’un kaçırdığı paraları akladığı iddia edilen Simge Sütşurup hakkında yeni gelişme

İDDİALARA YANIT VERDİ

Sütşurup ailesi iddialara yanıt verdi. Sütşurup, "Kendi coinlerini çıkartan söz konusu şirketin bu coinlerin dünyadaki büyük futbol kulüplerine ve Formula 1 takımlarına sponsor olduğu yönünde reklamlar vermiş ve yine dünyanın en büyük coin yakım işlemini gerçekleştirerek yatımcılarına ciddi kazançlar sağlayacaklarını duyurmuşlardı." dedi.

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Babası Cihan Sütşurup’un kaçırdığı paraları akladığı iddia edilen Simge Sütşurup hakkında yeni gelişme

Sütşurup "Bu nedenle ben de bu şirket nezdinde yatırım yapmak istedim. Banka hesabımda bulunan 1 milyon 35 bin doları TL'ye çevirerek şirket hesabına gönderdim ve bahsi geçen şirketin coinlerinden satın aldım. Bu coin alımı işlemini gerçekleştirdiğimde şirketin coini 0,33 kuruş iken, alımı gerçekleştirdikten sonra düşüşe geçerek, bir daha bu seviyeleri görmemiştir." ifadelerini kullandı.

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Babası Cihan Sütşurup’un kaçırdığı paraları akladığı iddia edilen Simge Sütşurup hakkında yeni gelişme

HAKKIMIZDAKİ ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİLER

Sütşurup, "Bu süreçte şirket Brezilya borsasına açılacakları ve bunun gibi çeşitli bahanelerle coinlerini hep gündemde tutmaya çalışmış ise de, zarara uğradığımı fark edince coinlerimin ilk kısmını 0,17 kuruştan, aldığım fiyatın neredeyse yarı fiyatına sattım, daha sonra yine düşüşün devam etmesi üzerine bu kez 0,14 kuruştan satış gerçekleştirdim. Vaat edildiği gibi yatırımcılara ciddi kazançlar sağlanması bir yana, coinin düşüşünün devam edeceğini ve zararımın katlanacağını fark etmem üzerine, şirkete 27 Mayıs günü ihtarname göndererek zararımın giderilmesini talep ettim. Daha sonra şirketle aramızda uzlaşma sağladık. Hakkımızdaki şikayetinden vazgeçtiler" diye konuştu.