Babası Cihan Sütşurup’un kaçırdığı paraları akladığı iddia edilen Simge Sütşurup hakkında yeni gelişme

HAKKIMIZDAKİ ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİLER

Sütşurup, "Bu süreçte şirket Brezilya borsasına açılacakları ve bunun gibi çeşitli bahanelerle coinlerini hep gündemde tutmaya çalışmış ise de, zarara uğradığımı fark edince coinlerimin ilk kısmını 0,17 kuruştan, aldığım fiyatın neredeyse yarı fiyatına sattım, daha sonra yine düşüşün devam etmesi üzerine bu kez 0,14 kuruştan satış gerçekleştirdim. Vaat edildiği gibi yatırımcılara ciddi kazançlar sağlanması bir yana, coinin düşüşünün devam edeceğini ve zararımın katlanacağını fark etmem üzerine, şirkete 27 Mayıs günü ihtarname göndererek zararımın giderilmesini talep ettim. Daha sonra şirketle aramızda uzlaşma sağladık. Hakkımızdaki şikayetinden vazgeçtiler" diye konuştu.