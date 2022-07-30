30 Temmuz 2022, Cumartesi
Babası Cihan Sütşurup'un kaçırdığı paraları akladığı iddia edilen Simge Sütşurup hakkında yeni gelişme
Ünlü bir kripto para borsası geçtiğimiz aylarda yüksek meblağlarla işlem yapan bir kullanıcıyı belirledi. Takibe alınan kullanıcının yüksek miktarda ve farklı tarihlerde yaptığı işlemler şüpheli görüldü. Ünlü kripto para borsası, borsacı Cihan Sütşurup'un kızı hakkında suç duyurusunda bulundu. Simge Sütşurup, şirketle uzlaştı ve ailesi hakkındaki şikayetten vazgeçtiler. Sütşurup ailesi konuyla ilgili konuştu.
Giriş Tarihi: 30.07.2022 12:53 Güncelleme Tarihi: 30.07.2022 12:58
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