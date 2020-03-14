Baba Vanga'nın corona virüs kehanetleri kan dondurdu! Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri...

Baba Vanga corona virüs kehanetiyle dehşete düşürdü. Balkanların Nostradamus'u olarak bilinen gözleri görmeyen Baba Vanga tahminleriyle kan donduruyor. 2019'da birçok büyük olayı bilen Baba Vanga 11 Eylül olayını bilmesiyle ünlenmişti. Brexit sürecini de bilen Baba Vanga son olarak corona virüs salgınını bildi. İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan corona virüs salgını bir çok ülkede hayatı durdurdu. Corona virüsüne henüz bir çözüm bulunamazken, gün geçtikçe ölü sayısı artıyor. Baba Vanga 2020 kehanetlerinde corona virüs salgını için de tahminde bulundu. İşte Baba Vanga'nın 2020 kahanetleri...