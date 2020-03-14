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Baba Vanga'nın corona virüs kehanetleri kan dondurdu! Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri...

Baba Vanga corona virüs kehanetiyle dehşete düşürdü. Balkanların Nostradamus'u olarak bilinen gözleri görmeyen Baba Vanga tahminleriyle kan donduruyor. 2019'da birçok büyük olayı bilen Baba Vanga 11 Eylül olayını bilmesiyle ünlenmişti. Brexit sürecini de bilen Baba Vanga son olarak corona virüs salgınını bildi. İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan corona virüs salgını bir çok ülkede hayatı durdurdu. Corona virüsüne henüz bir çözüm bulunamazken, gün geçtikçe ölü sayısı artıyor. Baba Vanga 2020 kehanetlerinde corona virüs salgını için de tahminde bulundu. İşte Baba Vanga'nın 2020 kahanetleri...

Giriş Tarihi: 14.03.2020 11:47 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020 11:54
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Baba Vanga'nın corona virüs kehanetleri kan dondurdu! Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri...

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüs tüm dünyada hayatı durdurma noktasına getirdi. Yunanistan'da corona virüs nedeniyle ikinci ölüm gerçekleşti. İtalya'da yeni tip Corona virüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 250 kişi artarak, 1266'ya yükseldi. Fransa'da ise salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a, enfekte sayısı 3 bin 661'e yükseldi. ABD'de ise teyid edilen yeni tip Corona virüs (Covid-19) vakasının 1700'e yaklaştığı, ölü sayısının ise 41 olduğu belirtildi. Ekvador'da da coronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.

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Baba Vanga'nın corona virüs kehanetleri kan dondurdu! Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri...

Hastalık tüm dünyada hızla yayılırken, Baba Vanga'nın corona virüs kehaneti ortaya çıktı.

İŞTE BABA VANGA'NIN KAN DONDURAN KEHANETLERİ

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Baba Vanga'nın corona virüs kehanetleri kan dondurdu! Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri...

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs can almaya devam ediyor. Baba Vanga tahminleriyle kan donduruyor. Dünyadaki birçok dev olayı önceden bilen Balkanların Nostradamus'u bu kez de koronavirüs salgınını bildi. Baba Vanga dünyayı kasıp kavuran virüs ile ilgili öngörüsünü çok önceden paylaştı. 2020 tahminlerini okuyanlar gözlerine inanamadı. Baba Vanga, Asya'nın yok olacağını söyledi. İşte Baba Vanga'nın koronavirüs salgınını da bildiği 2020 tahminleri...

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Baba Vanga'nın corona virüs kehanetleri kan dondurdu! Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri...

Gözleri görmeyen Bulgar kahin Baba Vanga'nın şimdiye kadar iddia ettiği birçok olay gerçekleşti...

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Baba Vanga'nın corona virüs kehanetleri kan dondurdu! Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri...

11 Eylül'den 2004 yılındaki tsunamiye, Brexit'e kadar birçok tahmini tutan ünlü kahin Baba Vanga'nın 2020 yılına girmemize çok az kala yeni yıla dair tahminleri ortaya çıktı.