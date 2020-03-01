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Baba Vanga kehanetleri kan dondurdu! İşte Baba Vanga'nın Türkiye kehanetleri...

Baba Vanga kehanetleri herkesi şoke etti! Kehanetlerinin gerçekleşmesi ile ünlenen Bulgaristan doğumlu Baba Vanga'nın söyledikleri korkutmaya devam ediyor. Ünlü kahin Nostradamus gibi birçok kehaneti gerçekleşen Baba Vanga'nın Türkiye'yi de yakından ilgilendiren kehanetleri bulunuyor. Peki Baba Vanga'nın Türkiye kehanetleri neler? İşte kan donduran o kehanetler...

Giriş Tarihi: 01.03.2020 10:51 Güncelleme Tarihi: 01.03.2020 10:53
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Baba Vanga kehanetleri kan dondurdu! İşte Baba Vanga'nın Türkiye kehanetleri...

Baba Vanga'nın, Türkiye kehanetleri herkesi korkuttu. Türkiye hakkında da kehanetler bulunan Baba Vanga, son zamanların en çok konuşulan ismi oldu. Peki Baba Vanga'nın Türkiye kehanetleri neler?

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Baba Vanga kehanetleri kan dondurdu! İşte Baba Vanga'nın Türkiye kehanetleri...

BULGAR KAHİN BİR DEPREMİ ÖNGÖRDÜ

2004'te Hint Okyanusu'nda meydana gelen deprem ve tsunamide 230 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği doğa felaketinin bir benzerinin Asya'da yaşanacağını söyleyen Baba Vanga'nın kehanetleri bunlarla da bitmedi.

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Baba Vanga kehanetleri kan dondurdu! İşte Baba Vanga'nın Türkiye kehanetleri...

Bulgar Kahin Baba Vanga, dünyada büyük bir deprem beklendiğini iddia eden kahinlerden biri.

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Baba Vanga kehanetleri kan dondurdu! İşte Baba Vanga'nın Türkiye kehanetleri...

NOSTRADAMUS HEDEF OLARAK DİREKT TÜRKİYE'Yİ GÖSTERİYOR

Baba Vanga gibi yakından takip edilen ve tüm dünyanın söylediklerine göre önlem alınmaya çalıştığı kahinlerden biri olan Nostradamus 2020 kehanetleri ortaya çıktı. Nostradamus'un 2020 kehanetleri arasında en çok dikkat çeken ise Türkiye ile ilgili olanlar oldu. Nostradamus'un 2020 kehanetlerine göre Türkiye ile Yunanistan arasında savaş çıkacak, ölümcül depremler meydana gelecek.

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Baba Vanga kehanetleri kan dondurdu! İşte Baba Vanga'nın Türkiye kehanetleri...

Nostradamus'un söylediklerine bu denli kulak verilmesinin nedeni ise yaptığı tahminlerden bazılarının önceden gerçekleşmiş olması. Ünlü kahin Nostradamus'un Türkiye ile ilgili kehanetleri Yüzyıllar isimli kitabındaki bölümlerin yeniden okunmaya başlanmasıyla ortaya çıktı. Bunlardan en dikkat çekeni ise son günlerde Türkiye'nin gündeminde olan deprem ile ilgili olanlar oldu.

GÜNEY ASYA'DAN SONRA TÜRKİYE'DE DEPREM OLACAK

Endonezya'da meydana gelen depremler sonrası uzmanlar 'kehanet doğru mu olacak' tartışması başladı. Ancak kehanetler İngiliz uzmanları ikiye bölmüş durumda. Zira uzmanlar depremlerle ilgili Nostradamus'un Yüzyıllar adlı kitabındaki bölümleri farklı şekillerde yorumluyorlar.