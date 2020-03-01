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Baba Vanga kehanetleri kan dondurdu! İşte Baba Vanga'nın Türkiye kehanetleri...
Baba Vanga kehanetleri herkesi şoke etti! Kehanetlerinin gerçekleşmesi ile ünlenen Bulgaristan doğumlu Baba Vanga'nın söyledikleri korkutmaya devam ediyor. Ünlü kahin Nostradamus gibi birçok kehaneti gerçekleşen Baba Vanga'nın Türkiye'yi de yakından ilgilendiren kehanetleri bulunuyor. Peki Baba Vanga'nın Türkiye kehanetleri neler? İşte kan donduran o kehanetler...
Giriş Tarihi: 01.03.2020 10:51 Güncelleme Tarihi: 01.03.2020 10:53
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