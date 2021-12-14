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Baba Vanga kehanetleri kan dondurdu! Bulgar kahin Baba Vanga'nın 2022 kehanetleri neler? Yine adından söz ettirdi

Bulgar kahin Baba Vanga herkesi şoke etti. Kehanetlerinin gerçekleşmesi ile ünlenen Bulgaristan doğumlu Baba Vanga'nın söyledikleri korkutmaya devam ediyor. Ünlü kahin Nostradamus gibi birçok kehaneti gerçekleşen Baba Vanga'nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı. Peki Baba Vanga'nın 2022 kehanetleri neler? İşte dünyayı bekleyen 6 tehlike

Giriş Tarihi: 14.12.2021 13:45
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Baba Vanga kehanetleri kan dondurdu! Bulgar kahin Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri neler? Yine adından söz ettirdi

11 Eylül terör saldırıları, Obama'nın başkan seçilmesi, Brexit oylaması ve hatta koronavirüs salgınını kehanetleri ile bildiği iddia edilen Balkanlar'ın Nostradamus'u olarak bilinen Baba Vanga'nın 2022 yılı için öngörüleri ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Baba Vanga kehanetleri kan dondurdu! Bulgar kahin Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri neler? Yine adından söz ettirdi

Ölümünün üzerinden 23 yıl geçmesine rağmen insanlar hala Bulgar asıllı kahinin öngörülerini takip etmeye devam ediyor.

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Baba Vanga kehanetleri kan dondurdu! Bulgar kahin Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri neler? Yine adından söz ettirdi

Yaptığı kehanetlerden geriye hiçbir yazılı metin bırakmayan Baba Vanga 2022 yılı için çok iç açıcı bir tablo çizmedi. İşte ünlü kahinin önümüzdeki yıl gerçekleşeceğini öngördüğü 6 korkunç olay...

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Baba Vanga kehanetleri kan dondurdu! Bulgar kahin Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri neler? Yine adından söz ettirdi

1- DEPREMLER TSUNAMİLER BAŞTA OLMAK ÜZERE DOĞAL AFETLERDE ARTIŞ

Baba Vanga'nın kehanetlerine göre 2022'de Avustralya ile birlikte birkaç Asya ülkesinin yoğun sel felaketleri meydana gelebilir.

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Baba Vanga kehanetleri kan dondurdu! Bulgar kahin Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri neler? Yine adından söz ettirdi

Ünlü kahin daha önce de 200 binden fazla insanın öldüğü 2004 tsunamisini öngörmüş ve büyük bir dalganın kıyıları kaplayacağını ve insanları yok edeceğini söylemişti.