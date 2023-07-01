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Haberler Galeri Baba ocağı Güneysu'daki akrabaları Başkan Erdoğan'ı anlattı: Kendisini vatanına milletine ve Müslümanlara adadı

Baba ocağı Güneysu'daki akrabaları Başkan Erdoğan'ı anlattı: Kendisini vatanına milletine ve Müslümanlara adadı

Göreve geldiği günden bu yana yaptıklarıyla Türkiye'nin seyrini değiştiren Başkan Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın da startını verdi. Erdoğan'ın akrabaları başarılarıyla gurur duyduklarını ifade ederken, "2 yıldır kendisini vatanına ve milletine adadı. İnsani yönleri çocukluğunda nasılsa şimdi de öyle. Mütevazı ve yardımsever. Bizleri hiç unutmadı" dedi.

Giriş Tarihi: 01.07.2023 07:30 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 07:30
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Baba ocağı Güneysu’daki akrabaları Başkan Erdoğan’ı anlattı: Kendisini vatanına milletine ve Müslümanlara adadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesinde yaşayan akrabaları, SABAH'a konuştu. Dünya lideri olan Başkan Erdoğan'la gurur duyduklarını söyleyen akrabaları, Erdoğan'ın insani yönlerini anlattı.

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Baba ocağı Güneysu’daki akrabaları Başkan Erdoğan’ı anlattı: Kendisini vatanına milletine ve Müslümanlara adadı

'KENDİSİNİ VATANA ADADI'
Başkan Erdoğan'ın ölen ağabeyi Hasan Erdoğan'ın oğlu İsmet Erdoğan: Ben ondan 2 yaş büyüğüm ama ona 'amca' derim. Çocukken yazları buralara gelirdi.

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Baba ocağı Güneysu’daki akrabaları Başkan Erdoğan’ı anlattı: Kendisini vatanına milletine ve Müslümanlara adadı

Geldiğinde önce babamın ve babasının kabrini ziyaret eder. 'Çay yapın geliyorum' der. Mutlaka bizim eve uğrar. Sohbet ederiz. Hanemiz şenlenir. Onda yorulmak, tatil yapmak yok.

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Baba ocağı Güneysu’daki akrabaları Başkan Erdoğan’ı anlattı: Kendisini vatanına milletine ve Müslümanlara adadı

Kendisini vatanına, milletine ve Müslümanlara adamış bir insan. Son yüzyılın dünya lideri. Ülkemizin başına gelmeseydi, şu anda Suriye'den daha da kötü halde olurduk. Neden 22 yıldır ülkemizin başında; çünkü canla başla mücadele veriyor.

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Baba ocağı Güneysu’daki akrabaları Başkan Erdoğan’ı anlattı: Kendisini vatanına milletine ve Müslümanlara adadı

Allah onun yâr ve yardımcısı olsun. Müslüman âleminin ve Türk halkının dualarıyla ayakta duruyor, hizmet ediyor. Onun için Tayyip Erdoğan'a duacıyız.