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Azeri kızı Aytaç’ın Azerbaycan-Türkiye arasındaki yaşam savaşı

Azerbaycan'ın Nahçivan kentinde 5 yaşınaki Aytaç Penahlı, hastalanan ve acil olarak karaciğer nakli yapılması gerekti. Küçük kız, Nahçivan-Trabzon-Malatya güzergahında verilen mücadelede Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Enstitüsünde annesinden alınan nakil ile tekrar yaşama tutundu.

İHA
Giriş Tarihi: 09.01.2022 09:44 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022 09:54
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Azeri kızı Aytaç’ın Azerbaycan-Türkiye arasındaki yaşam savaşı

Azerbaycan'dan tedavi için Trabzon'a getirilen küçük Aytaç'ın acilen karaciğer nakli olması gerektiği belirlenince hemen Malatya'da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi ile görüşülerek hastanın buraya nakli yapıldı.

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Azeri kızı Aytaç’ın Azerbaycan-Türkiye arasındaki yaşam savaşı

FİLMLERİ ARATMAYAN YAŞAM SAVAŞI

Türk doktorların minik Aytaç'ın karaciğer nakli olması için filmleri aratmayacak derecede verdiği mücadele ise herkesi duygulandırdı. Nakil için dakikaların yarışıldığı operasyonda hava muhalefeti nedeniyle uçak ulaşımı sağlamaması minik Aytaç'ın işini iyice zorlaştırırken, anne taksiyle Nahçivan'dan alınıp Iğdır üzerinden Malatya'ya, minik Aytaç'ta Trabzon'dan kara ambulansıyla Malatya'ya son anda ulaştırılarak karaciğer nakli gerçekleştirildi.

Nakil için Trabzon ve Iğdır Emniyet Müdürleri de devreye girerek yardımcı olurken, nakli için maddi destek Trabzonlu bir hayırsever işadamı tarafından karşılandı.

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Azeri kızı Aytaç’ın Azerbaycan-Türkiye arasındaki yaşam savaşı

YENİDEN HAYATA TUTUNDU

Malatya'ya getirildiğinde bilinci kapalı olan minik Aytaç'ın annesi Malatya'ya ulaşınca hemen operasyon için hazırlıklara başlanıldı. Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz ve ekibinin girdiği ameliyat ile minik Aytaç'ın annesi Namia Panahava'da alınan karaciğer ile yeniden hayata tutundu.

DURUMU HER GÜN İYİYE GİDİYOR

Başarılı geçen operasyon sonrası servise alınan Aytaç'ın sağlık durumu her geçen gün iyiye giderken, şu sıralar gördüğü medikal tedavinin ardından ise yakın zamanda tamamen sağlığına kavuşacak.

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Azeri kızı Aytaç’ın Azerbaycan-Türkiye arasındaki yaşam savaşı

KARACİĞER YETMEZLİĞİ TEŞHİSİ KONDU

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne babasıyla birlikte gelen Aytaç Penahlı'ya yapılan tetkikler sonucu karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu.

"BİRÇOK ENGEL VARDI ÖNÜMÜZDE"

Konuyla açıklamalarda bulunan KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Bölümü Uzmanı Prof.Dr. Murat Çakır, "Aytaç 5,5 yaşında. Bize karaciğer yetmezliği sebebiyle gelmişti. Geldiğinde hem laboratuvar hem de klinik olarak karaciğer fonksiyon testleri bozulmuştu. Sarılığı vardı, acil medikal tedavi gerekiyordu. Ancak bu konuda biryandan da çocuğa karaciğer nakil ihtiyacı olup olmayacağını kararlaştırmamız gerekiyordu. Hastanın yurt dışından geliyor olması, hem de maddi nedenlerinden dolayı yapabileceği bir şey yoktu. Hastayla konuşarak medikal tedavisini yapmaya başladık. Ancak medikal tedavi de bir yere kadar yarar sağlıyor. Takiplerinde kısmen bir iyileşme görüldü ancak daha sonra hastanın hem bilincinde bozulma meydana geldi hem de sarılığı artmıştı. Bu aşamadan sonra yapılabilecek tek şey karaciğer nakliydi ve bunun için de hazırlık yapmamız lazımdı. Donörü yurt dışından geliyor olması bunların yanı sıra maddi sebepler gibi birçok engel vardı önümüzde. Bunları başhekimliğimizin hem de sağlık turizmiyle ilgilenen arkadaşlarımızın katkısıyla başarılı bir şekilde çözüp hastayı Türkiye'de çocuk nakillerinin en iyi yapıldığı merkez olan Malatya'ya gönderdik "dedi.

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Azeri kızı Aytaç’ın Azerbaycan-Türkiye arasındaki yaşam savaşı

"YÜZ GÜLDÜRÜCÜ SONUÇLAR ALDIK"

Hastayı takip eden KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Bölümü Uzmanı Doç. Dr. Burcu Güven de hastanın bilincinin kapalı olduğunu belirterek "Hasta için elimizden geleni yaptık ancak nakil kaçınılmaz hale gelmişti. Başhekimliğimizin ve sağlık turizmin yardımıyla hastayı başarılı bir şekilde sevk ettik. Sonrasında çok güzel yüz güldürücü sonuçlar aldık" diye konuştu.