Azeri kızı Aytaç’ın Azerbaycan-Türkiye arasındaki yaşam savaşı

KARACİĞER YETMEZLİĞİ TEŞHİSİ KONDU

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne babasıyla birlikte gelen Aytaç Penahlı'ya yapılan tetkikler sonucu karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu.



"BİRÇOK ENGEL VARDI ÖNÜMÜZDE"

Konuyla açıklamalarda bulunan KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Bölümü Uzmanı Prof.Dr. Murat Çakır, "Aytaç 5,5 yaşında. Bize karaciğer yetmezliği sebebiyle gelmişti. Geldiğinde hem laboratuvar hem de klinik olarak karaciğer fonksiyon testleri bozulmuştu. Sarılığı vardı, acil medikal tedavi gerekiyordu. Ancak bu konuda biryandan da çocuğa karaciğer nakil ihtiyacı olup olmayacağını kararlaştırmamız gerekiyordu. Hastanın yurt dışından geliyor olması, hem de maddi nedenlerinden dolayı yapabileceği bir şey yoktu. Hastayla konuşarak medikal tedavisini yapmaya başladık. Ancak medikal tedavi de bir yere kadar yarar sağlıyor. Takiplerinde kısmen bir iyileşme görüldü ancak daha sonra hastanın hem bilincinde bozulma meydana geldi hem de sarılığı artmıştı. Bu aşamadan sonra yapılabilecek tek şey karaciğer nakliydi ve bunun için de hazırlık yapmamız lazımdı. Donörü yurt dışından geliyor olması bunların yanı sıra maddi sebepler gibi birçok engel vardı önümüzde. Bunları başhekimliğimizin hem de sağlık turizmiyle ilgilenen arkadaşlarımızın katkısıyla başarılı bir şekilde çözüp hastayı Türkiye'de çocuk nakillerinin en iyi yapıldığı merkez olan Malatya'ya gönderdik "dedi.

