Aysel Betül Karakaş arkadaşının cenazesinden dönerken hayatını kaybetti! Sömestr tatili acıya dönüştü

"O ARKADAŞINI ÇOK SEVİYORDU"

Kızının sürekli ders çalıştığını ve boş vakitlerinde de işinde kendisine yardımcı olduğunu belirten baba Atilla Karakaş, olay gününü ise şu sözlerle anlattı: "Sınıfından bir arkadaşı kalp krizi nedeniyle vefat ediyor. Aysel de o arkadaşını çok seviyordu. Cenazesine katılmak istiyordu ve tramvaya bıraktım. Tüm okul katılmış. Defin bittikten sonra karşıdan karşıya geçerken bir araç çarpmış. Kızım yaya geçidine 50 metre uzaklıkta karşıya geçiyormuş. Sürücü kızıma çarpmadan yaya geçidi ikazına rağmen hızını kesmemiş. Kızım aracı görünce paniğe kapılıp geriye doğru dönüyor, araç da sağından geçip gitmek isteyince kızıma çarpıyor. Kızım havalanıp ön cama kafasını vurup yerde iki takla atıyor".