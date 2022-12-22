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Ayşe Özkiraz'ın bir sonraki planı ortaya çıktı! Sahte doktor skandalında flaş gelişme

Son dakika haberine göre Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 1 yıldır kendisini pratisyen hekim olarak tanıtan Ayşe Özkiraz Türkiye'nin gündemine oturdu. Günlerce konuşulan sahte doktor skandalında flaş bir gelişme yaşandı. Ayşe Özkiraz'ın hastane ortamında çekilmiş yeni fotoğrafları ortaya çıkarken, sahte doktorun sonraki durağı için de planlar yaptığı anlaşıldı.

Giriş Tarihi: 22.12.2022 06:36 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022 06:39
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Ayşe Özkiraz’ın bir sonraki planı ortaya çıktı! Sahte doktor skandalında flaş gelişme

Türkiye günlerce sahte doktor Ayşe Özkiraz'ı konuşmuştu. Çerkezköy Devlet Hastanesindeki sahte doktor skandalında flaş bir gelişme yaşandı.

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Ayşe Özkiraz’ın bir sonraki planı ortaya çıktı! Sahte doktor skandalında flaş gelişme

Ayşe Özkiraz'ın hastane ortamında çekilmiş yeni fotoğrafları ortaya çıkarken, sahte doktorun Çerkezköy Devlet Hastanesinden sonraki durağı için de planlar yaptığı ortaya çıktı.

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Ayşe Özkiraz’ın bir sonraki planı ortaya çıktı! Sahte doktor skandalında flaş gelişme

Fotoğraflarda sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın (21) ameliyatlarda yer aldığı ve ameliyata girmeden önce hastane personeli tarafından giydirildiği görüldü.

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Ayşe Özkiraz’ın bir sonraki planı ortaya çıktı! Sahte doktor skandalında flaş gelişme

Özkiraz'a hastanedeki personel tarafından doğum günü kutlaması düzenlendiği, boynunda yaka kartı ile hastane acili önünde gece nöbetlerine kaldığını ima eden fotoğraflar ortaya çıktı.

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Ayşe Özkiraz’ın bir sonraki planı ortaya çıktı! Sahte doktor skandalında flaş gelişme

SONRAKİ PLANI ORASIYMIŞ!

Olaya ilişkin ortaya çıkan yeni bilgilere göre, sahte doktorun Çerkezköy Devlet Hastanesinden sonraki durağı için planlar yaptığı anlaşıldı. Sahte doktor Özkiraz'ın bir sonraki hedefinin ise Ankara Şehir Hastanesi olduğu öğrenildi.