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Ayşe Özkiraz'ın bir sonraki planı ortaya çıktı! Sahte doktor skandalında flaş gelişme
Son dakika haberine göre Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 1 yıldır kendisini pratisyen hekim olarak tanıtan Ayşe Özkiraz Türkiye'nin gündemine oturdu. Günlerce konuşulan sahte doktor skandalında flaş bir gelişme yaşandı. Ayşe Özkiraz'ın hastane ortamında çekilmiş yeni fotoğrafları ortaya çıkarken, sahte doktorun sonraki durağı için de planlar yaptığı anlaşıldı.
Giriş Tarihi: 22.12.2022 06:36Güncelleme Tarihi: 22.12.2022 06:39