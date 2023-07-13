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Ayrılığın en bitmezine ölüm demişler! Kahreden kazadan geriye sadece fotoğraflar ve babanın şiiri kaldı

Fransa'da yaşayan 32 yaşındaki Ahmet Çatak'ın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada Ahmet Çatak ile 5 yaşındaki kızı Alina Kumsal Çatak yaşamını yitirirdi. Güzellik uzmanı eşi Rabia Çatak (27) ile 1.5 yaşındaki kızı Mila Nefes Çatak yaralandı. 8 yıllık evli çiftten geriye mutluluk dolu fotoğraflar kaldı.

Giriş Tarihi: 13.07.2023 09:22 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 09:22
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Ayrılığın en bitmezine ölüm demişler! Kahreden kazadan geriye sadece fotoğraflar ve babanın şiiri kaldı

Fransa'da yaşayan Ahmet Çatak (32) eşi Rabia Çatak (27) ile kızları Alina Kumsal (5) ve 1.5 yaşındaik Mila'yı yanına alarak otomobiliyle Didim'e tatile gitmek üzere yola çıtı.

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Ayrılığın en bitmezine ölüm demişler! Kahreden kazadan geriye sadece fotoğraflar ve babanın şiiri kaldı

Çatak'ın kullandığı Fransa plakalı otomobil Aydın-Denizli kara yolu Kızıldere Mahallesi'nde önceki gün (Salı) kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.

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Ayrılığın en bitmezine ölüm demişler! Kahreden kazadan geriye sadece fotoğraflar ve babanın şiiri kaldı

Yoldan geçen Halis Atıkan idaresindeki 20 BS 861 plakalı kamyon, otomobilin yaptığı kazayı görüp bölgede duran Emin Bosun'un kullandığı 20 NB 616 plakalı kamyona çarptı.

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Ayrılığın en bitmezine ölüm demişler! Kahreden kazadan geriye sadece fotoğraflar ve babanın şiiri kaldı

Çarpışmanın etkisiyle savrulan Bosun yönetimindeki kamyon, otomobile çarparak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

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Ayrılığın en bitmezine ölüm demişler! Kahreden kazadan geriye sadece fotoğraflar ve babanın şiiri kaldı

Ekiplerce yapılan incelemede otomobil sürücüsü Ahmet Çatak'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.