HaberlerGaleriAyrılığın en bitmezine ölüm demişler! Kahreden kazadan geriye sadece fotoğraflar ve babanın şiiri kaldı
Ayrılığın en bitmezine ölüm demişler! Kahreden kazadan geriye sadece fotoğraflar ve babanın şiiri kaldı
Fransa'da yaşayan 32 yaşındaki Ahmet Çatak'ın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada Ahmet Çatak ile 5 yaşındaki kızı Alina Kumsal Çatak yaşamını yitirirdi. Güzellik uzmanı eşi Rabia Çatak (27) ile 1.5 yaşındaki kızı Mila Nefes Çatak yaralandı. 8 yıllık evli çiftten geriye mutluluk dolu fotoğraflar kaldı.
Giriş Tarihi: 13.07.2023 09:22Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 09:22