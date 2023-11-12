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Aymira Koçaklı kendisini eleştirenlere hakaretler yağdırdı: Kudurmuş köpekler

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile aile bireylerinin de aralarında bulunduğu 18 kişiye yönelik yürütülen soruşturmada tutuklandı. Dilan Polat gibi güzellik merkezleri açan Aymira Koçaklı, kısa sürede servet kazandı. Kendisine gelen eleştirilere ise çok kızdı. İnsanlara hakaret yağdırdı: Kudurmuş köpekler kudurun! Siz kudurdukça ben yükseliyorum!

Sabah
Giriş Tarihi: 12.11.2023 15:29 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023 16:59
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Aymira Koçaklı kendisini eleştirenlere hakaretler yağdırdı: Kudurmuş köpekler

Dilan Polat ve Engin Polat çifti, kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Aymira Koçaklı kendisini eleştirenlere hakaretler yağdırdı: Kudurmuş köpekler

Dilan ve Engin Polat çiftinin ardından gözler diğer fenomen çiftlere çevrildi.

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Aymira Koçaklı kendisini eleştirenlere hakaretler yağdırdı: Kudurmuş köpekler

Milyonlarca insan, "Bu paranın suyu nereden" geliyor diyerek tepki gösterdi.

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Aymira Koçaklı kendisini eleştirenlere hakaretler yağdırdı: Kudurmuş köpekler

Aymira Koçaklı da o tepki çeken isimlerden biriydi. Güzellik merkezlerine sahip olan Koçaklı, Polat çiftine yapılan operasyonun ardından panikledi.

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Aymira Koçaklı kendisini eleştirenlere hakaretler yağdırdı: Kudurmuş köpekler

Gelen tepkiler üzerine ise sosyal medyada insanlara hakaretler etti.