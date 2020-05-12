Ayıya canlı canlı yem oldu! Dehşete düşüren görüntüler

İzleyenleri dehşete düşüren bir görüntü Youtube üzerinden geldi. Kafese nasıl girdiği belli olmayan adam kafeste bulunan ayı ile karşılaştı. Ayı adama anında saldırdı. Görüntülerin devamında adam kurtarılıyor ama daha sonra ne olduğu bilinmiyor. O görüntüler ise milyonlar tarafından izlendi. İşte kan donduran o anlar. Ayılar genellikle iri yapılı kısa bacaklı hayvanlardır. Ağırlıkları Malaya ayısında yaklaşık 27–46 kg'dan başlayarak Alaska iri boz ayısında 780 kg'a kadar ulaşır. Erkek ayılar daima dişilerden daha iri olurlar.