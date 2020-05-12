12 Mayıs 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ayıya canlı canlı yem oldu! Dehşete düşüren görüntüler

Ayıya canlı canlı yem oldu! Dehşete düşüren görüntüler

İzleyenleri dehşete düşüren bir görüntü Youtube üzerinden geldi. Kafese nasıl girdiği belli olmayan adam kafeste bulunan ayı ile karşılaştı. Ayı adama anında saldırdı. Görüntülerin devamında adam kurtarılıyor ama daha sonra ne olduğu bilinmiyor. O görüntüler ise milyonlar tarafından izlendi. İşte kan donduran o anlar. Ayılar genellikle iri yapılı kısa bacaklı hayvanlardır. Ağırlıkları Malaya ayısında yaklaşık 27–46 kg'dan başlayarak Alaska iri boz ayısında 780 kg'a kadar ulaşır. Erkek ayılar daima dişilerden daha iri olurlar.

Giriş Tarihi: 12.05.2020 13:04 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020 13:05
  • 1
  • 208
Ayıya canlı canlı yem oldu! Dehşete düşüren görüntüler

Oldukça bakımsız bir hayvanat bahçesinde çekilen görüntülerde ayının bir adama saldırdığı ve adeta canlı canlı yediği görünüyor. YouTube'da +18 uyarısı ile yayınlanan videoda şoke etkisi yaratıyor.

  • 2
  • 208
Ayıya canlı canlı yem oldu! Dehşete düşüren görüntüler

Kafese adamın nasıl girdiği görünmüyor fakat ayının adamı dakikalarca hırpaladığı ve arkadaşlarının ayının üstüne su dökerek ya da sopa ile iterek kurtarmaya çalıştığı görülüyor.

  • 3
  • 208
Ayıya canlı canlı yem oldu! Dehşete düşüren görüntüler

Kafesinden çıkan ayı kendine ayrılmış bölümde yetişkin yarı çıplak bir adamı önce üzerine çıkıp adeta dövüyor daha sonra sürükleyerek kafesine götürüyor.

  • 4
  • 208
Ayıya canlı canlı yem oldu! Dehşete düşüren görüntüler

Sürükleyerek kafesine götürdüğü adamı ısırmaya ve yemeye devam eden ayı ya en sonunda bir kadın sopası ile müdahele ediyor ve adamı ayının dişleri arasından kurtarıyor.

  • 5
  • 208
Ayıya canlı canlı yem oldu! Dehşete düşüren görüntüler

Videoda adamın canlı ama ağır yaralı olarak kurtarıldığı görülüyor. Ayının ve adamın durumu hakkında açıklama yok fakat görüntüler YouTube tarafından yetişkin içerin sansürü ile yayınlanıyor.