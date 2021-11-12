Ayının dikkatini çekmek için her yolu denedi
Trabzon'da seyir halinde olan bir otomobilin sürücüsü yol kenarında yürüyen bir boz ayıyla karşılaştı. Sürücü hayvanın dikkatini çekmek için bayağı uğraşsa da ayı oralı dahi olmadı. İşte tebessüm ettiren o anlar...
Giriş Tarihi: 12.11.2021
11:10 Güncelleme Tarihi: 12.11.2021
11:11
Yavru ayı otoyola indi araçlara aldırmadan yoluna devam etti. Bir sürücü yavru ayıyı otoyoldan çıkarmak için dakikalarca uğraştı.
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Görüntüler Trabzon'un Yomra ilçesinden.
Kılıçlı mahallesinde seyir halinde olan bir araç yol kenarında yürüyen bir boz ayıyla karşılaştı.
Genelde arabalardan kaçarken gördüğümüz boz ayı bu kez umursamaz tavırlar sergiledi sürücü ise o anları hemen kayda aldı.
Sürücü araçların sıklıkla kullandığı yolda ilerleyen ayıya herhangi bir zarar gelmemesi için bir süre eşlik etti.
Ayının dikkatini çekmek isteyen sürücü hayvana seslendi bağırdı hatta araçla hafif bir şekilde dokundu ama ayının dikkatini yine çekemedi.