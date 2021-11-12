Ayının dikkatini çekmek için her yolu denedi

Trabzon'da seyir halinde olan bir otomobilin sürücüsü yol kenarında yürüyen bir boz ayıyla karşılaştı. Sürücü hayvanın dikkatini çekmek için bayağı uğraşsa da ayı oralı dahi olmadı. İşte tebessüm ettiren o anlar...