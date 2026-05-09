Ayıların peşine düştüğü Sencar, kaçmaya çalışırken yere düştü. Durumu fark eden baba Hüsamettin Kaya, çoban köpeklerine seslenerek yardım istedi. Bunun üzerine Kral isimli kangal köpeği ayılara müdahale etti. Diğer köpeklerin de bölgeye gelmesiyle ayılar uzaklaştı.

Sencar Kaya ile babası Hüsamettin Kaya'nın, doğum yapan atlarını kontrol etmek için evlerinin yakınındaki araziye gittiği öğrenildi. Ağaçlara bağlı bulunan atı almak isteyen küçük çocuk, bir anda iki ayıyla karşılaştı.

KRAL YİNE CAN KURTARDI

Daha önce de sadakatiyle dikkat çeken Kral'ın, kaybolan koyunun başından günlerce ayrılmadığı ve doğum yapan hayvanları koruduğu belirtildi. Aile üyeleri, kangal köpeğinin bu kez de küçük Sencar'ın hayatını kurtardığını ifade etti.

Amca Ferit Kaya, olay sonrası yaptığı açıklamada, "Köpeğimiz kral adeta can kurtaran görevi yapıyor. Onu çok seviyoruz. Bu defa da yiğenimi hayat bağladı" dedi.