Kangal Kral yine can kurtardı! Erzurum’da ayıların saldırdığı Sencar ölümden döndü
Erzurum'un Karayazı ilçesinde iki ayının saldırısına uğrayan 10 yaşındaki Sencar Kaya, Kral isimli kangal köpeğinin müdahalesiyle kurtuldu. Köy dışında yaşanan olayda ayıları uzaklaştıran Kral, küçük çocuğun hayatını kurtardı. Hastanede tedavi altına alınan Sencar'ın sağlık durumunun iyi olduğu, korkunun etkisiyle konuşmakta güçlük çektiği öğrenildi.
AYILARIN SALDIRDIĞI SENCAR'IN İMDADINA KRAL YETİŞTİ
Erzurum'un Karayazı ilçesinde yaşanan ayı saldırısı, kangal köpeği Kral'ın müdahalesiyle faciaya dönüşmeden önlendi. Karayazı'ya bağlı Çakmaközü Mahallesi'nde yaşayan 10 yaşındaki Sencar Kaya, köy dışında iki ayıyla karşı karşıya kaldı. Olay sırasında küçük çocuğun yardımına ailenin kangal köpeği Kral yetişti.
İKİ AYI KÜÇÜK ÇOCUĞUN PEŞİNE DÜŞTÜ
Sencar Kaya ile babası Hüsamettin Kaya'nın, doğum yapan atlarını kontrol etmek için evlerinin yakınındaki araziye gittiği öğrenildi. Ağaçlara bağlı bulunan atı almak isteyen küçük çocuk, bir anda iki ayıyla karşılaştı.
Ayıların peşine düştüğü Sencar, kaçmaya çalışırken yere düştü. Durumu fark eden baba Hüsamettin Kaya, çoban köpeklerine seslenerek yardım istedi. Bunun üzerine Kral isimli kangal köpeği ayılara müdahale etti. Diğer köpeklerin de bölgeye gelmesiyle ayılar uzaklaştı.
KRAL YİNE CAN KURTARDI
Daha önce de sadakatiyle dikkat çeken Kral'ın, kaybolan koyunun başından günlerce ayrılmadığı ve doğum yapan hayvanları koruduğu belirtildi. Aile üyeleri, kangal köpeğinin bu kez de küçük Sencar'ın hayatını kurtardığını ifade etti.
Amca Ferit Kaya, olay sonrası yaptığı açıklamada, "Köpeğimiz kral adeta can kurtaran görevi yapıyor. Onu çok seviyoruz. Bu defa da yiğenimi hayat bağladı" dedi.
HASTANEDEN ÇIKTIKTAN SONRA İLK İŞİ KRAL'A SARILMAK OLDU
Olayın ardından Karayazı İlçe Hastanesi'ne kaldırılan Sencar Kaya'nın yapılan kontrollerde ciddi sağlık sorununun bulunmadığı öğrenildi. Doktorlar, yaşadığı korku nedeniyle geçici konuşma güçlüğü çektiğini belirledi.
Yaşadığı olayın etkisini üzerinden atamayan küçük çocuk, "Kral olmasaydı, ayılar beni yiyecekti" sözleriyle yaşadığı korkuyu anlattı.
Tedavisinin ardından taburcu edilen Sencar Kaya'nın köye döndüğünde ilk olarak kangal köpeği Kral'ın yanına gittiği öğrenildi. Küçük çocuk, kendisini kurtaran köpeğe sarılarak uzun süre sevdi