Ayı telef olan ineğin yarısını yedikten sonra bakın ne yaptı! Fotokapan görüntüledi

Bursa'da bir çiftçi, telef olan ineğini çöpe atmak yerine Milli Parklar Müdürlüğü'ne arayarak yaban hayvanlarına verilmesini istedi. Ekipler ineği alarak Uludağ'da bir noktaya bıraktı ve fotokapan kurdu. İlk olarak kuşlar ineğin bir kısmını yerken daha sonra ayı ineği yemeye başladı. İneğin yarısını yiyen ayı daha sonra yaptığı hareketle herkesi şaşırttı.

Giriş Tarihi: 21.02.2021 06:38 Güncelleme Tarihi: 21.02.2021 06:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL