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21 Şubat 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Ayı telef olan ineğin yarısını yedikten sonra bakın ne yaptı! Fotokapan görüntüledi Ayı telef olan ineğin yarısını yedikten sonra bakın ne yaptı! Fotokapan görüntüledi Bursa'da bir çiftçi, telef olan ineğini çöpe atmak yerine Milli Parklar Müdürlüğü'ne arayarak yaban hayvanlarına verilmesini istedi. Ekipler ineği alarak Uludağ'da bir noktaya bıraktı ve fotokapan kurdu. İlk olarak kuşlar ineğin bir kısmını yerken daha sonra ayı ineği yemeye başladı. İneğin yarısını yiyen ayı daha sonra yaptığı hareketle herkesi şaşırttı. Giriş Tarihi: 21.02.2021 06:38 Güncelleme Tarihi: 21.02.2021 06:38
Sabah erken saatlerde büyükbaş hayvanlarının bulunduğu dama giren çiftçi bir ineğinin öldüğü fark etti. Bunun üzerine durumu Milli Parklar Müdürlüğüne haber veren çiftçi, ineği gömmek yerine yetkililere verdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Milli Parklar ekipleri, bir kamyonete yükledikleri inek ölüsünü Uludağ'a çıkardı.
Yaban hayvanlarının yemesi için doğaya bırakılan ineği önce kuşlar fark etti.
Çok sayıda kuşun karnını doyurmasının ardından kokuyu alan bir ayı leşin yanına geldi.
Dev cüsseli ayı, ekiplerin leşin yanına kurduğu fotokapana yakalandı.