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30 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Ayı kapıyı kırıp bahçeye girdi! Havuz başında uyuyan adam hayatının şokunu yaşadı Ayı kapıyı kırıp bahçeye girdi! Havuz başında uyuyan adam hayatının şokunu yaşadı ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Greenfield şehrinde Matt Bete havuz başında uyurken hayatının şokunu yaşadı. Evinin bahçesinde havuz başında uyuyan Bete, kapıyı kırıp içeri giren ayının müdahalesiyle uykusundan uyandı. Karşısında ayıyı gören kişi gözlerine inanamadı. Giriş Tarihi: 30.12.2020 16:59 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 16:59
ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Greenfield şehrinde, Matt Bete'ye ait evin bahçe kapısını kıran ayı panik yarattı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Evin havuzuna doğru ilerleyen ayı önce havuza yönelip havuzdan su içti.
Daha sonra havuzda kenarında uyuya kalan Bete'ye yaklaştı.
Bete'nin ayağına dokunan ve ev sahibini uyandırmaya çalışan ayı korkuya neden oldu.
O anlar evin güvenlik kamerasına yansıdı.