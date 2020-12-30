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Ayı kapıyı kırıp bahçeye girdi! Havuz başında uyuyan adam hayatının şokunu yaşadı

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Greenfield şehrinde Matt Bete havuz başında uyurken hayatının şokunu yaşadı. Evinin bahçesinde havuz başında uyuyan Bete, kapıyı kırıp içeri giren ayının müdahalesiyle uykusundan uyandı. Karşısında ayıyı gören kişi gözlerine inanamadı.

Giriş Tarihi: 30.12.2020 16:59 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 16:59
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Ayı kapıyı kırıp bahçeye girdi! Havuz başında uyuyan adam hayatının şokunu yaşadı

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Greenfield şehrinde, Matt Bete'ye ait evin bahçe kapısını kıran ayı panik yarattı.

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Ayı kapıyı kırıp bahçeye girdi! Havuz başında uyuyan adam hayatının şokunu yaşadı

Evin havuzuna doğru ilerleyen ayı önce havuza yönelip havuzdan su içti.

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Ayı kapıyı kırıp bahçeye girdi! Havuz başında uyuyan adam hayatının şokunu yaşadı

Daha sonra havuzda kenarında uyuya kalan Bete'ye yaklaştı.

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Ayı kapıyı kırıp bahçeye girdi! Havuz başında uyuyan adam hayatının şokunu yaşadı

Bete'nin ayağına dokunan ve ev sahibini uyandırmaya çalışan ayı korkuya neden oldu.

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Ayı kapıyı kırıp bahçeye girdi! Havuz başında uyuyan adam hayatının şokunu yaşadı

O anlar evin güvenlik kamerasına yansıdı.