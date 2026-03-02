CANLI YAYIN
Aydın'da tüfek oyunu kanlı bitti: 15 yaşındaki Serhat arkadaş kurbanı oldu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Aydın'ın Söke ilçesinde av tüfeğinin ateş alması sonucu 15 yaşındaki çocuk öldü, 17 ve 18 yaşlarındaki 2 arkadaşı gözaltına alındı. Olay, "boş" olduğu sanılan bir silahın nasıl bir faciaya yol açabileceğini yine acı bir şekilde gözler önüne serdi.

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Atburgazı Mahallesi'nde 15 yaşındaki Serhat Budak'ın av tüfeğiyle yaralandığına dair ihbar üzerine bölgeye hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Budak, doktorların bütün müdahalelerine rağmen hayata tutunamadı.

BOŞ SANDIKLARI TÜFEKLE OYNUYORLARDI

Korkunç olayın detayları ise kan dondurdu. Edinilen bilgiye göre, Serhat Budak ve iki arkadaşı bir araya gelmişti. Gençlerin boş olduğunu düşündükleri av tüfeğiyle oynamaya başladıkları sırada silahın aniden ateş aldığı öğrenildi. Tüfekten çıkan saçmaların talihsiz çocuğun vücudunun farklı yerlerine isabet ettiği belirlendi.

2 ARKADAŞ GÖZALTINDA

Yaşanan facianın ardından jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Olay sırasında Budak'ın yanında bulunan arkadaşları K. Ç. (17) ve H. Ü. (18) jandarma tarafından gözaltına alındı. 15 yaşındaki Serhat'tan geriye gözü yaşlı bir aile ve yarım kalmış bir hayat hikayesi kaldı.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

  1. Olay nasıl gerçekleşti? Üç arkadaşın boş olduğunu zannettikleri av tüfeğiyle şakalaştıkları sırada silahın ateş alması sonucu olay meydana geldi.
  2. Hayatını kaybeden çocuk kaç yaşındaydı? Feci olayda 15 yaşındaki Serhat Budak yaşamını yitirdi.
  3. Gözaltına alınan var mı? Olay sırasında Budak'ın yanında bulunan 17 ve 18 yaşlarındaki iki arkadaşı jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
  4. Olay nerede yaşandı? Olay, Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Atburgazı Mahallesi'nde gerçekleşti.
