Aydın'da tüfek oyunu kanlı bitti: 15 yaşındaki Serhat arkadaş kurbanı oldu

BOŞ SANDIKLARI TÜFEKLE OYNUYORLARDI

Korkunç olayın detayları ise kan dondurdu. Edinilen bilgiye göre, Serhat Budak ve iki arkadaşı bir araya gelmişti. Gençlerin boş olduğunu düşündükleri av tüfeğiyle oynamaya başladıkları sırada silahın aniden ateş aldığı öğrenildi. Tüfekten çıkan saçmaların talihsiz çocuğun vücudunun farklı yerlerine isabet ettiği belirlendi.