Aydın'da trafik kazasında ölen kişinin yakınları yolu kapattı

Mahalle sakinleri, olay yerine gelen Aydın İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mesut İnan ve Germencik İlçe Emniyet Müdürü Dündar Özel'e her yıl burada yaşanan kazalarda bir yakınları kaybettiklerini söyleyerek her yaşanan kazanın ardından yetkililerin gelerek çözüm bulacaklarını söylediklerini ancak bir çözüm bulunamadığını söyledi.