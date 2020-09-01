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01 Eylül 2020, Salı
Haberler Galeri Aydın'da trafik kazasında ölen kişinin yakınları yolu kapattı
Aydın'da trafik kazasında ölen kişinin yakınları yolu kapattı
Aydın'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin yakınları yolu trafiğe kapattı.
Giriş Tarihi: 01.09.2020 01:42 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020 01:43