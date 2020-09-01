01 Eylül 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Aydın'da trafik kazasında ölen kişinin yakınları yolu kapattı

Aydın'da trafik kazasında ölen kişinin yakınları yolu kapattı

Aydın'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin yakınları yolu trafiğe kapattı.

Giriş Tarihi: 01.09.2020 01:42 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020 01:43
  • 1
  • 12
Aydın'da trafik kazasında ölen kişinin yakınları yolu kapattı

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin yakınları yolu trafiğe kapattı. Neşetiye Mahallesi İzmir-Aydın karayolu üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Nevzat Elveren'e (72), Mehmet Ç. İdaresindeki 09 TL 388 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık yüz metre sürüklenen Elveren, olay yerinde yaşamını yitirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Aydın'da trafik kazasında ölen kişinin yakınları yolu kapattı

Elveren'nin yakınları ve mahalle sakinleri, kazanın olduğu yere gelerek yolu trafiğe kapattı. Yola oturanlar nedeniyle karayolunda uzun kuyruk oluştu.

  • 3
  • 12
Aydın'da trafik kazasında ölen kişinin yakınları yolu kapattı

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, vatandaşları dağıtmak için biber gazı kullandı.

  • 4
  • 12
Aydın'da trafik kazasında ölen kişinin yakınları yolu kapattı

Mahalle sakinleri, olay yerine gelen Aydın İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mesut İnan ve Germencik İlçe Emniyet Müdürü Dündar Özel'e her yıl burada yaşanan kazalarda bir yakınları kaybettiklerini söyleyerek her yaşanan kazanın ardından yetkililerin gelerek çözüm bulacaklarını söylediklerini ancak bir çözüm bulunamadığını söyledi.

  • 5
  • 12
Aydın'da trafik kazasında ölen kişinin yakınları yolu kapattı

Konuşmanın ardından gerekli tedbirlerin alınacağının söylenmesi üzerine vatandaşlar karayolunu trafiğe açtı.