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Aydın'da korkunç olay! Isınmak için sığındıkları evde yanarak can verdiler! Yanık kokusu ortaya çıkardı
Son dakika haberine göre: Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sokakta yaşadığı belirtilen ve gece sığınmak için girdikleri metruk bir evde ateş yakan iki kişi feci şekilde yanarak hayatını kaybetti. Feci olay, mahalleyi dumanların sarması ve yanık kokusunun yayılması üzerine ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 10.12.2021 06:33Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 06:33