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Aydın'da korkunç olay! Isınmak için sığındıkları evde yanarak can verdiler! Yanık kokusu ortaya çıkardı

Son dakika haberine göre: Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sokakta yaşadığı belirtilen ve gece sığınmak için girdikleri metruk bir evde ateş yakan iki kişi feci şekilde yanarak hayatını kaybetti. Feci olay, mahalleyi dumanların sarması ve yanık kokusunun yayılması üzerine ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 10.12.2021 06:33 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 06:33
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Aydın’da korkunç olay! Isınmak için sığındıkları evde yanarak can verdiler! Yanık kokusu ortaya çıkardı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sokakta yaşadığı belirtilen ve gece sığınmak için girdikleri metruk bir evde ateş yakan iki kişi feci şekilde yanarak hayatını kaybetti.

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Aydın’da korkunç olay! Isınmak için sığındıkları evde yanarak can verdiler! Yanık kokusu ortaya çıkardı

Feci olay, mahalleyi dumanların sarması ve yanık kokusunun yayılması üzerine ortaya çıktı.

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Aydın’da korkunç olay! Isınmak için sığındıkları evde yanarak can verdiler! Yanık kokusu ortaya çıkardı

Olay; gece yarısı Türkmen Mahallesi'ndeki metruk bir müstakile evde meydana geldi. Gece saat 02:00 sıralarında mahalledeki terk edilmiş vaziyetteki bir evden dumanların yükseldiğini ve çevreye kötü bir koku yayıldığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Servis hattına ihbar etti.

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Aydın’da korkunç olay! Isınmak için sığındıkları evde yanarak can verdiler! Yanık kokusu ortaya çıkardı

Kısa sürede belirtilen bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri dumanlarla birlikte kokunun Sevinç 2 Çıkmazı'nda bulunan sokaktan yayıldığını fark etti.

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Aydın’da korkunç olay! Isınmak için sığındıkları evde yanarak can verdiler! Yanık kokusu ortaya çıkardı

Kısa sürede metruk evin tamamını saran alevlere hemen müdahale eden ekipler, bir yandan da yanan evin içerisini kontrol etti. Bir yandan evdeki yangını söndüren ekipler diğer yandan da alevlerin içerisinde kalmış biri kadın iki yetişkin kişinin cesedine ulaştı.